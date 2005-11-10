Di Campli: "Napoli, non durerà molto Allegri. Non può continuare così"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il procuratore Donato Di Campli, che ha detto la sua sul mercato del Napoli: "Deve iniziare a programmare un ricambio generazionale. E' una squadra vecchia e spremuta. La stagione è fallimentare e lo si poteva prevedere da inizio anno, prima dell'arrivo di Allegri. Manna deve rifondare la squadra nei punti fondamentali. Ci sono giocatori che hanno contratti onerosi e non si muoveranno da Napoli se non dopo aver trovato un'adeguata situazione. Ed è un problema per Manna. a gennaio ADL deve mettersi in testa che deve mettere denaro, puntellando i reparti dove sta soffrendo, vedi la difesa".

Si parla anche di Varela, Cacciamani...

"Credo che la rifondazione debba partire da giugno. Ora devi salvare il salvabile. Io dico che questo malessere non si accusa solo con Allegri ma già con Conte. Io non darei addosso ad Allegri, il problema è dentro la squadra. Non si capisce perché si beccano nello spogliatoio tra giocatori. Questo credo non sia giusto e non è rispettoso nei confronti dei tifosi. Poi ci si mette anche ADL, perché non dà una linea ben definita alle cose. Per me non durerà molto Allegri, perché non può continuare in questa situazione. Chi prende poi? Non so, Allegri non può accettare una situazione del genere".