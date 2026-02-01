Inter, Zielinski avvisa: "Per la Cremonese pareggiare con noi sarebbe come una vittoria"

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Cremonese, che sta per iniziare.

Si gioca ogni 3 giorni: qual è l'errore da non commettere oggi?

"Sicuramente non sottovalutare questa gara. Per loro anche un pareggio sarebbe come una vittoria. Quindi dobbiamo metterci tutta la concentrazione e voglia per essere nella nostra miglior versione".

Come ti senti? Stai giocando moltissimo e alzando la qualità.

"Sto bene, ringraziando Dio sono contento. Poi si gioca tanto e bisogna anche recuperare da una partita all'altra. Più gioco, più sono felice".

Il gap sulle rivali si può aumentare? Vi sentite i padroni del campionato?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di vincere più partite possibili: questo è il nostro obiettivo".