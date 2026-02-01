Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Zielinski avvisa: "Per la Cremonese pareggiare con noi sarebbe come una vittoria"

Inter, Zielinski avvisa: "Per la Cremonese pareggiare con noi sarebbe come una vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:56Serie A
Daniele Najjar

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Cremonese, che sta per iniziare.

Si gioca ogni 3 giorni: qual è l'errore da non commettere oggi?
"Sicuramente non sottovalutare questa gara. Per loro anche un pareggio sarebbe come una vittoria. Quindi dobbiamo metterci tutta la concentrazione e voglia per essere nella nostra miglior versione".

Come ti senti? Stai giocando moltissimo e alzando la qualità.
"Sto bene, ringraziando Dio sono contento. Poi si gioca tanto e bisogna anche recuperare da una partita all'altra. Più gioco, più sono felice".

Il gap sulle rivali si può aumentare? Vi sentite i padroni del campionato?
"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di vincere più partite possibili: questo è il nostro obiettivo".

Articoli correlati
Siluro di Zielinski, Audero ci mette del suo: l'Inter raddoppia a Cremona al 31' Siluro di Zielinski, Audero ci mette del suo: l'Inter raddoppia a Cremona al 31'
Inter, Zielinski: "Senza i compagni e il mister, sarebbe stato difficile tornare... Inter, Zielinski: "Senza i compagni e il mister, sarebbe stato difficile tornare al top"
Inter, Zielinski: "È mancata concentrazione. Siamo stati poco lucidi nel finalizzare... Inter, Zielinski: "È mancata concentrazione. Siamo stati poco lucidi nel finalizzare le occasioni"
Altre notizie Serie A
Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto... TMWJuventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
Petardo vicino ad Audero, Marelli: "Sanzioni sicure, ecco cosa rischiano i tifosi... Petardo vicino ad Audero, Marelli: "Sanzioni sicure, ecco cosa rischiano i tifosi dell'Inter"
La Roma mette le ali: Gasperini accontentato, in arrivo Zaragoza. Tutti i dettagli... La Roma mette le ali: Gasperini accontentato, in arrivo Zaragoza. Tutti i dettagli dell'affare
Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare... Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare con i tifosi
Napoli, è fatta per Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting... Napoli, è fatta per Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting
"Feliz cumple hija": la dedica di Lautaro per il gol che vale l'aggancio ad Altobelli... "Feliz cumple hija": la dedica di Lautaro per il gol che vale l'aggancio ad Altobelli
Torino, Cairo: "Sempre supportato Baroni, ha temperamento e la squadra lo segue" TMWTorino, Cairo: "Sempre supportato Baroni, ha temperamento e la squadra lo segue"
La solita Inter, famelica con le 'piccole': 2-0 alla Cremonese al 45' con Lautaro... La solita Inter, famelica con le 'piccole': 2-0 alla Cremonese al 45' con Lautaro e Zielinski
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: David parte dal 1', Milan con Leao e Nkunku
4 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ardoino prepara un nuovo assalto alla Juve: "Vorremmo aiutare, ci sono potenzialità incredibili"
Immagine top news n.1 Rugani vicinissimo alla Fiorentina, ecco la formula del trasferimento dalla Juventus
Immagine top news n.2 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non percorribili. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
Immagine top news n.3 Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra
Immagine top news n.4 Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions
Immagine top news n.5 Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman"
Immagine top news n.6 Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formule
Immagine top news n.7 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Petardo vicino ad Audero, Marelli: "Sanzioni sicure, ecco cosa rischiano i tifosi dell'Inter"
Immagine news Serie A n.2 La Roma mette le ali: Gasperini accontentato, in arrivo Zaragoza. Tutti i dettagli dell'affare
Immagine news Serie A n.3 Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare con i tifosi
Immagine news Serie A n.4 Napoli, è fatta per Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting
Immagine news Serie A n.5 "Feliz cumple hija": la dedica di Lautaro per il gol che vale l'aggancio ad Altobelli
Immagine news Serie A n.6 Torino, Cairo: "Sempre supportato Baroni, ha temperamento e la squadra lo segue"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Alvarez lancia il Monza nel finale: Padova piegato 2-1 all'Euganeo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Padova e Monza a riposo sull'1-1: a Bortolussi ha risposto Colpani
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1
Immagine news Serie B n.5 Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa
Immagine news Serie B n.6 Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores dopo la rimonta sull'Atalanta U23: "Così rischiamo l'infarto..."
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 24ª giornata: il Benevento ribalta l'Atalanta U23. Tre punti preziosi per la Torres
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 24ª giornata: dopo i primi 45', Benevento in crisi. Sorride la Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il Cittadella
Immagine news Serie C n.5 Il Team Altamura punta a rinforzare la difesa. Nel mirino c'è Camigliano del Potenza
Immagine news Serie C n.6 Innesto in difesa per l'Arezzo: prelevato a titolo definitivo dal Pisa Casarosa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping