Panucci su Baresi: "Con uno sguardo ti intimidiva o ti incoraggiava, nessun difensore come lui"

Sul canale YouTube 'Milan Hello', è disponibile "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato alla carriera e alla figura dello storico capitano rossonero. Un racconto emozionante, costruito attraverso testimonianze e interviste di allenatori, compagni di squadra, dirigenti e avversari che hanno condiviso con lui momenti importanti della storia del calcio. Tra i protagonisti del documentario figurano Adriano Galliani, Fabio Capello, Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Marco Simone e Christian Panucci. Di seguito, un estratto con il ricordo di uno dei protagonisti, che ripercorre le qualità umane e tecniche del leggendario difensore rossonero.

Le parole di Panucci su Baresi

"Franco è stato un grande leader, un grande capitano. In campo era silenzioso, ma aveva una personalità incredibile. Bastava un suo sguardo per intimidire un avversario o trasmettere coraggio a un compagno. In quattro anni insieme non l'ho mai visto sbagliare una partita. Oggi sarebbe inarrivabile: non ci sarebbe un difensore capace di raggiungere la sua forza. Franco era un giocatore di classe, talento e personalità".