Juventus, preoccupazione per Celik: escluso all'ultimo minuto da Francia-Turchia. Il motivo
Il difensore bianconero ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Preoccupazione a Torino: è la zona del recente infortunio
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Arrivano brutte notizie per la Juventus da Francia-Turchia. I media turchi, infatti, hanno spiegato il motivo dell’esclusione di Zeki Celik dall’undici di partenza. Inizialmente, il giocatore bianconero era stato incluso nella formazione ufficiale, salvo uscirne all’ultimo minuto a favore di Barış Alper Yılmaz.
Secondo quanto riferito da Fanatik, Celik ha avvertito tensione al muscolo posteriore della coscia sinistra durante il riscaldamento. Da lì, la decisione di escluderlo in via precauzionale.
A Torino, dove l’ex Roma rientrerà nelle prossime ore, seguono con grande attenzione le sue condizioni. Si tratta infatti della stessa zona del recente infortunio.
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