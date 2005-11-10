Pio Esposito c'è, gli altri decisamente meno! Belgio-Italia 3-1 all'intervallo

A 45 minuti dalla fine della fase a gironi l'Italia è molto più fuori che dentro ai quarti di finale della Nations League 2026/27. All'intervallo, il Belgio è avanti 3-1 contro gli azzurri allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Una prima frazione sbloccata dalla decima rete con la maglia della Nazionale di Pio Esposito dopo undici minuti, ma poi dominata dai padroni di casa che hanno trovato l'immediato pareggio e prima della mezz'ora erano già avanti di due gol. Fin qui hanno brillato soprattutto le stelle di De Bruyne e Doku, i due grandi leader della squadra di Mark Van Bommel.

Il gol di Esposito solo un'illusione

L'Italia è scesa in campo con un tridente completamente rivoluzionato rispetto alla sfida di giovedì sera, ma anche alla previsioni della vigilia. A sinistra Koleosho e non Cambiaghi, a destra Pisilli e non Vergara per dare più palleggio a un centrocampo in cui Fagioli è stato preferito a Doumbia per sostituire Frattesi. La partenza è stata incoraggiante, proprio il centrocampista della Fiorentina e poi Pisilli dopo sei minuti hanno chiamato Lammens a un doppio intervento. Poi, dopo tre interventi in serie di Donnarumma, la ripartenza veloce degli azzurri che all'undicesimo minuto ha portato avanti l'Italia: perfetto inserimento sul primo palo di Esposito su assist di Kayode e deviazione del numero 9 che ha spedito il pallone direttamente sotto la traversa.

Molto meglio i diavoli rossi

La rete che avrebbe dovuto infondere fiducia agli azzurri s'è in realtà tramutata nella molla che ha fatto scattare la reazione dei padroni di casa. Tre minuti più tardi il pareggio dei diavoli rossi firmato De Cuyper, al 22esimo Ngoy sugli sviluppi di un corner battuto da De Bruyne ha ribaltato il punteggio e poi - quattro minuti più tardi - una serpentina di Doku ha finalizzato al meglio un'azione da play-station del Belgio.

Dopo il terzo gol la squadra di van Bommel è rimasta in pieno controllo della partita e al 43esimo Donnarumma con un miracolo ha evitato il gol del 4-1 su una conclusione di De Bruyne. Mancini adesso dovrà cambiare qualcosa perché allo stadio Re Baldovino non sembra esserci partita, nonostante il gol di Pio Esposito che sembrava dovesse dar vita a tutt'altra serata.

CLICCA QUI per la diretta testuale di Belgio-Italia