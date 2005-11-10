Tassotti ricorda il compianto Baresi: "Quando giocava male, giocava comunque da 7 in pagella"

Sul canale YouTube 'Milan Hello' è disponibile "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato allo storico capitano rossonero. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze di allenatori, compagni di squadra, dirigenti e avversari che hanno condiviso con lui momenti importanti della carriera. Tra i protagonisti Adriano Galliani, Fabio Capello, Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Marco Simone e Christian Panucci. Di seguito, un estratto del documentario col personale ricordo di Tassotti.

Il commento di Mauro Tassotti su Baresi

"Franco è sempre stato silenzioso, ma aveva una grande leadership, anche senza parlare molto nello spogliatoio. È stato un giocatore incredibile, forse quello con il rendimento più alto. Quando giocava male, giocava comunque da sette. Erano impressionanti le sue capacità e la sua forza".