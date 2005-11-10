Belgio-Italia, il ct Mancini corre ai ripari: fuori Fagioli e Pisilli a inizio ripresa

Roberto Mancini cambia due elementi, rinnegando le due scelte principali di formazione fatte a Bruxelles. A inizio ripresa, infatti, il commissario tecnico della Nazionale italiana sostituisce Nicolò Fagioli e Niccolò Pisilli, per inserire Issa Doumbia e Federico Dimarco.

Le prestazioni del fiorentino e del giallorosso, in un contesto complessivamente non entusiasmante, non sono state le peggiori. La sensazione è che però Doumbia possa dare qualcosa in più in termini di fisicità a centrocampo, mentre lì davanti né Pisilli né Koleosho - che rimane in campo - sono riusciti a incidere.

Con una sconfitta in Belgio, l'Italia saluterebbe la possibilità di accedere ai quarti di finale di Nations League, se fosse confermata la vittoria della Francia sulla Turchia (1-0). Nessuna ricaduta, invece, sul ruolo di testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni a Euro 2028, anche se l'Italia finirebbe in un girone a cinque.