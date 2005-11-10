Ventura: "La Juve ha preso due punte che non fanno 20 gol. Napoli, segnali non positivi"

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha analizzato l'avvio di stagione delle squadre di Serie A in un'intervista concessa al Quotidiano di Puglia. Di seguito le sue dichiarazioni principali.

Il giudizio di Ventura sulla Serie A

"Una super Lazio che solo con Delio Rossi e con Edy Reja aveva assaporato di recente la gioia del primato. Inter e Roma per la grande qualità. La Juventus da un po' di anni toppa per motivi diversi, difficile capire il perché. Di certo ha speso soldi importanti per giocatori che hanno dato meno delle aspettative, ha preso due punte che non sono da venti gol. E quando i risultati non vengono, nascono altri problemi. Il Napoli aveva abituato i suoi ad un efficace tipo di gioco, il Napoli di Sarri, il Napoli di Spalletti, adesso vive fra tanti infortuni, ma l'impressione è che manchi la compattezza, ci sono segnali non positivi dallo spogliatoio e dalla società. È quello che si percepisce dall'esterno", ha commentato sull'alta classifica.

Poi, anche una battuta sul Lecce: "È una sorta di miracolo costruito con sagacia e intelligenza da parte della società. È diventato ormai cittadino stabile della Serie A, ha superato la sua stessa storia e vorrà continuare ad essere protagonista".