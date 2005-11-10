L'Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Francia ad Abovyan e chiude così il Gruppo 10 del primo turno delle qualificazioni all'Europeo al primo posto con 9 punti su 9 disponibili. A segno Lorenzo Bernamonte della Fiorentina al 47', mentre le Bleus hanno fallito un rigore con Bedja al 72'.

Le parole di Manuel Pasqual

Il selezionatore ha commentato così al sito della FIGC la vittoria: "Sono contento perché, pur concedendo qualcosa, per 60 minuti abbiamo giocato a viso aperto contro un avversario forte. Nell’ultima mezz’ora abbiamo sofferto la loro fisicità, ma i ragazzi hanno dimostrato un grande cambio di atteggiamento in fase difensiva, aiutandosi reciprocamente nei momenti di difficoltà. Voglio ringraziare tutti i ragazzi per la disponibilità, il nostro capo delegazione per il costante supporto e l’intero staff, con una menzione particolare per il vice coordinatore (Daniele Zoratto, ndr), fondamentale durante questa esperienza in Armenia".

Il tabellino di Italia U17-Francia U17 1-0

Italia (4-3-1-2): Rondelli; Dattilo, Lucarelli (59’ Damonte), Barbone ©, Odje; Norelli, Scaglione (69’ Sorrentino), Bernamonte; Elena; Pipitò (59’ Furlan), Egharevba (46’ Borsa). A disp.: Costante (P), Mattei, Ghiotto, Blandina, Sorrentino. All.: Manuel Pasqual.

Francia (5-3-2): Hervier-Gisquet; Makumba, Gomes, Ameur, Koukaba, Gervelain; Zeghadi (78’ M’Baka), Kharbouch, Bedja © (87’ Leprieur); Niakaté, Diallo (63’ Gouandjia). A disp.: Sutty (P), Zagare, Freduah, Megnan-Pavé, Baloukoula, Boussera. All.: Johan Radet.

Arbitro: Mathias Støfringshaug (NOR). Assistenti arbitrali: Aleksander Jæger (NOR) e Davit Parazyan (ARM). Quarto ufficiale: Vardan Vardumyan (ARM).

Marcatori: 47’ Bernamonte (ITA).

Note: ammoniti Egharevba (ITA) all’8’ e Norelli (ITA) all’82’. Recupero 1’pt, 3’st. Al 72’ Bedja (FRA) ha fallito un calcio di rigore.

La classifica finale

1. Italia U17 9 punti

2. Francia U17 6

3. Armenia U17 1

4. Lussemburgo U17 1