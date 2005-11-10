Adani: "Il trio Tonali-Barella-Fagioli nettamente inferiore alla mediana del Belgio"
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Giacomo Iacobellis
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15.11.2026 23:35Serie A
L'analisi dell'ex difensore, oggi opinionista, sulla sconfitta della Nazionale italiana in casa del Belgio in Nations League.
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© foto di Federico De Luca 2026
Anche l'ex difensore Daniele Adani non può che sottolineare, nel post partita di Rai Sport, la prestazione nettamente superiore del Belgio contro l'Italia questa sera a Bruxelles. Di seguito il pensiero dell'opinionista, in particolare sul centrocampo azzurro.
L'analisi di Adani
"Abbiamo perso i duelli in ogni zona del campo stasera. Le scelte un po' audaci di Mancini alla fine non hanno pagato. Il centrocampo Tonali-Barella-Fagioli è stato nettamente inferiore al centrocampo del Belgio. Non è stato solo l'innesto di Fagioli a non funzionare, ma l'intero reparto secondo me".
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