Italia, Maccarone: "Abbiamo tanti attaccanti bravi e giovani. Vogliamo giocare con coraggio"

Il collaboratore tecnico della Nazionale italiana, Massimo Maccarone, ha parlato a Sky Sport poco prima dell'inizio della sfida dell'Italia in Nations League contro la Turchia al Dall'Ara: "Sono molto contento di essere parte di questo gruppo, abbiamo Montella dall'altra parte oggi e ricordo quando nel 2002 gli procurai il rigore che poi trasformò contro l'Inghilterra, al mio debutto in azzurro".

Quanta voglia c'è dio essere offensivi?

"Vogliamo avere coraggio, come dice Mancini. Abbiamo tanti attaccanti bravi e giovani che vogliono fare bene, come il resto della squadra".

Cosa avete chiesto ai giocatori in vista della gara di stasera?

"Di fare quello che hanno fatto nelle ultime due gare: divertirsi e fare gol. Percepiamo un po' di gioia in più, vogliamo farli stare tranquilli".

In questo stadio l'esultanza più iconica di Maccarone (la birra bevuta in panchina dopo un gol ndr)?

"Sì, molto bella. Ho tanti amici a Bologna. Ha portato bene allora e spero porti bene anche stasera".