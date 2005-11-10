Nazionale, Mancini prosegue con il 4-3-3: Cassano provato regista, Palma sul centro-sinistra

La Nazionale prosegue, sotto la pioggia, sulla strada del 4-3-3: Roberto Mancini sta allenando la squadra a Coverciano con le certezze riavute dall'ultima pausa per le Nazionali, che ha portato l'Italia a due vittorie convincenti contro la Turchia e al pari contro la Francia. Nella seduta odierna sono stati alternati come centravanti Pio Esposito e Scamacca, mentre Vergara, Sebastiano Esposito e Liberali hanno giocato a turno sulla destra, con Cambiaghi, Cisse e Koleosho sulla corsia opposta.

Mezzala destra Frattesi o Pisilli, cabina di regia divisa tra Tonali, Cassano e Ricci, mentre come mezzala sinistra si sono avvicendati Barella, Fagioli, Doumbia e Romano.

In difesa centro sinistra affidato a Bastoni e Palma, centro destra a Scalvini, Ghilardi e Gatti, mentre come terzino destro se la giocano Palestra e Kayode e a sinistra spazio ad Ahanor, Calafiori e Dimarco.

Lontani e Zaniolo hanno lasciato il ritiro

Tutti in gruppo tranne Lontani che ha già lasciato per Under 19 e Zaniolo che ieri ha lasciato il ritiro