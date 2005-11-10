Donnarumma l'unico sempre titolare: così l'Italia di Mancini in queste quattro gare

Donnarumma l'unico sempre titolare: così l'Italia di Mancini in queste quattro gareTMW
Raimondo De Magistris
Dopo aver confermato a Parigi 9/11 della squadra che a Bursa ha battuto la Turchia, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini questa sera per l'ultima delle quattro partite di questa maxi-sosta dà spazio a tante novità per la sfida contro la nazionale di Vincenzo Montella. Solo due conferme rispetto a venerdì sera in Francia: capitan Donnarumma tra i pali e Bastoni sul centro-sinistra in difesa. Poi nove cambi per una squadra che propone tante novità tra cui Doumbia e Vergara dall'inizio, Romano di nuovo in cabina di regia e Gianluca Scamacca al centro dell'attacco.
Le quattro formazioni scelte da Mancini
L'Italia contro il Belgio (25 settembre) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Kean, Esposito, Cambiaghi.
L'Italia a Bursa contro la Turchia (28 settembre) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P.Esposito, S.Esposito.
L'Italia contro la Francia (2 ottobre) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, P.Esposito, S.Esposito.
L'Italia a Bologna contro la Turchia (5 ottobre) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.
Tutti i giocatori schierati dall'inizio
In totale, Roberto Mancini ha schierato 23 calciatori dal primo minuto in queste quattro partite. L'unico sempre in campo il capitano Gianluigi Donnarumma, poi tre calciatori nell'undici di partenza in tre gare di quattro. Di seguito il dato.
4 presenze dall'inizio - Donnarumma
3 presenze dall'inizio - Bastoni, Tonali, P.Esposito.
2 presenze dall'inizio - Di Lorenzo, Kayode, Mancini, Scalvini, Calafiori, Ruggeri, Romano, Fagioli, Barella, Frattesi, Kean, S.Esposito.
1 presenza dall'inizio - Coppola, Doumbia, Cambiaghi, Raspadori, Vergara, Scamacca, Maldini.