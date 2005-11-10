Prosegue a punteggio pieno l'avventura dell'Under 17 azzurra al Mondiale in Qatar: la vittoria per 2-1 contro la Costa d'Avorio, con gol di Gasparello e Olivieri, mette al sicuro la qualificazione. Il primato potrebbe essere messo a rischio da un clamoroso tonfo nell'ultima sfida contro l'Uzbekistan, uno scenario decisamente remoto, ma il passaggio del turno sarebbe comunque assicurato come una delle migliori terze. La selezione guidata da Franceschini vanta così un bilancio quasi impeccabile di otto gol realizzati a fronte di una singola rete subita.

Questa la classifica del Gruppo E con punti e differenza reti:

1 Italia 6 +7

2 Costa d’Avorio 3 0

3 Uzbekistan 3 +3

4 Giamaica 0 -10

Franceschini: "Resta soltanto il rammarico per il gol subito in pieno recupero"

"Siamo molto soddisfatti della prestazione – sottolinea il tecnico Daniele Franceschini –. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, creando diverse occasioni da gol e riuscendo a mantenere il controllo del gioco. Nella ripresa, invece, siamo un po’ calati, anche a causa della pressione degli avversari, perdendo in parte la capacità di gestire il pallone. Credo di poter dire, senza presunzione, che la vittoria sia meritata e che la squadra abbia avuto l’atteggiamento giusto per tutta la partita. Resta soltanto il rammarico per il gol subito in pieno recupero".