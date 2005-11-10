La 41ª edizione del Premio Viareggio Sport si terrà all'Hotel Esplanade di Viareggio con Marcello Lippi, Marco Materazzi, il designatore Andrea Sonato e l'arbitro Maurizio Mariani, Pierluigi Collina, il Como Calcio e molti altri campioni e personaggi dello sport italiano.

Il Premio Viareggio Sport torna a essere protagonista dopo avere celebrato un anno fa il raggiungimento del traguardo della 40ª edizione. Lo fa non solo con un'altra serata evento, con la presenza di personaggi da copertina che hanno fatto la storia dello sport italiano, ma anche presentando una pubblicazione ricca di moltissime foto, la sintesi dei 40 anni di vita della manifestazione.

"Anche per questa edizione – spiega il presidente del Comitato organizzatore, Andrea Biagiotti – abbiamo potuto contare sul fondamentale sostegno della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana: in queste ultime settimane il direttore generale Maurizio Adami e sono al nostro fianco con una sensibilità ed un entusiasmo che fa loro onore. Abbiamo deciso di dedicare il premio al calcio, caratterizzato dalla scelta di atleti, tecnici, dirigenti e società che abbiano raggiunto grandi traguardi, sempre con stile, seguendo i valori etici dello sport".

I premiati della 41ª edizione sono: "Il primo – spiega ancora Andrea Biagiotti – non poteva essere altro che Marcello Lippi, che proprio dopo aver guidato l'Italia del calcio alla conquista del titolo mondiale a Berlino. Con lui, uno dei protagonisti in assoluto di quella serata: difensore Marco Materazzi". Sono menzionati anche: il designatore degli arbitri, Daniele Orsato; il fischietto che ha rappresentato l'Italia ai Mondiali USA-Canada-Messico, Maurizio Mariani; la società Como Calcio 1907 con l'allenatore Cesc Fabregas che saranno rappresentati da due dirigenti larini; il giornalista Stefano Bonini; Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa, il match analyst degli arbitri della Fifa Cristiano Ciardelli; l'agente di molti protagonisti del mondo dello sport, Dario D'Aopil; il corridore rivelazione del 2026, Tommaso Dati; il "mago delle biciclette", Giuseppe Archetti; la pluricampionessa di nuoto, Ginevra Taddeucci e il campione mondiale paralimpico di snowboard, Jacopo Luchini.

La cerimonia di premiazione avrà luogo all'Hotel Esplanade, Piazza Puccini 18, Viareggio, lunedì 30 novembre alle 20.