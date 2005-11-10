La nuova Italia vista dalla Francia: "Giovane, multiculturale e aperta alla doppia nazionalità"

L’Italia che questa sera affronterà la Francia a San Siro (20.45) è molto lontana da quella del trionfo europeo del 2021. A Parigi guardano con attenzione alla nuova evoluzione della squadra di Roberto Mancini, chiamato a ricostruire una Nazionale che dopo la vittoria di Wembley ha attraversato momenti difficili, fino alla mancata qualificazione al Mondiale 2022 (il terzo consecutivo saltato).

Una Nazionale alla ricerca di nuove risorse

Secondo L'Equipe, il commissario tecnico ha scelto di cambiare approccio davanti alle difficoltà del calcio italiano. La Serie A continua infatti a offrire poco spazio ai giovani e ai calciatori italiani: Mancini ha quindi deciso di ampliare il bacino della Nazionale, osservando anche profili con doppia nazionalità e percorsi di formazione differenti. La nuova Italia appare così più giovane e più rappresentativa di una società cambiata. Un’evoluzione che coinvolge giocatori come Michael Kayode e altri talenti chiamati a inserirsi progressivamente nel gruppo azzurro.

Il nuovo volto degli Azzurri osservato dai Bleus

Viene sottolineato soprattutto il cambio di mentalità: Mancini ha scelto di seguire quei giocatori che in passato sarebbero rimasti ai margini del progetto. L’obiettivo resta costruire una squadra competitiva nel lungo periodo, anche se il percorso è ancora agli inizi. Contro la Francia, gli Azzurri saranno chiamati a misurare i progressi di questa nuova fase: una Nazionale meno legata al passato e più aperta alle nuove generazioni del calcio (e della società) italiano.