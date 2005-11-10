Il Venezia avrà lo stadio più bello d'Italia? L'ingegnera che lo ha progettato: "Sicuramente è unico"

Il Venezia apre le porte alla stampa per aggiornare sullo stato dell'arte dei lavori per il nuovo stadio. Silvia Prandelli, Senior Principal dello studio di architettura Populous, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e dei giornalisti presenti per parlare dell'impianto che sarà pronto all'uso nella seconda parte della prossima stagione (almeno per quanto riguarda lo stadio che ospiterà il calcio, mentre l'Arena del basket ha tempi più brevi).

Che soddisfazione ha?

"Per un progettista di stadi, il Bosco dello Sport è un momento incredibile. Lo abbiamo voluto fortemente. Creato nei tempi e nei costi che ci eravamo promessi. Quello che vedete oggi è anche il frutto di tante imprese e della connessione con il territorio. Il fatto di crederci non è solo da parte del progettista e del Comune, ma anche dei costruttori e delle persone che avete incontrato oggi".

Il Venezia ha detto che sarà il miglior stadio d'Italia: è d'accordo?

"Uno stadio che sicuramente sarà unico in Italia, perché di ultima generazione, moderno, la capienza da 18.500 persone lo rende anche intimo, sia per le partite che per i concerti. Uno stadio simile è fattibile perché il club ha voluto un prodotto diverso".

Qual è stata la fonte d'ispirazione?

"L'idea è partire dal padiglione nel parco, padiglione circondato dalla natura del Bosco dello Sport. La seconda fonte d'ispirazione è quella della Laguna, le cui onde si ritrovano nel catino e nel contatto fra interno ed esterno, si vede il campo ma anche la Laguna".