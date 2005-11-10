Under 21, Palmisani: "Contro il Cagliari la parata più bella. A Frosinone sfidiamo tutti senza paura"

Lorenzo Palmisani, portiere dell'Under 21 azzurra e del Frosinone, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Francia: "Stare qui in Under 21 con il mister e tutto lo staff è un motivo di grande orgoglio. Quando inizi a giocare a calcio è sempre un obiettivo che ti poni. Qui trovi l'opportunità di allenarti con gente molto forte che ti fa crescere, e si è davvero instaurato un bel rapporto. Con il Frosinone stiamo facendo una bella stagione; fa piacere avere squadre che ti cercano, ma bisogna sempre mantenere i piedi per terra. Essere qui ogni volta che il mister ci convoca è una cosa bellissima che ti rende orgoglioso e ripaga di tutti i sacrifici fatti in campo. Grazie al mister ho avuto la fortuna di essere convocato in Maggiore in passato. È un sogno e un obiettivo che ho in testa da quando ho iniziato: arrivare lì, allenarmi con lui e magari un giorno superarlo. Mettere sempre l'asta più in alto è il mio obiettivo e mi sto allenando per questo.

La parata più bella finora? Penso quella fatta nella partita contro il Cagliari, nel secondo tempo: è stata una situazione molto difficile, basata interamente sui riflessi e sul posizionamento corretto. Ripensandoci, è quella che mi è piaciuta di più".

Sulle differenze tra i due toscani che lo allenano: "I mister Baldini e Alvini sono molto simili su alcune cose, ma soprattutto mi stanno facendo migliorare tanto sull'aspetto mentale. Alvini, che ho tutti i giorni, mi stimola e mi dà input che porto subito in campo. Il mister Baldini, invece, mi sta aiutando su aspetti più personali; durante il mio ultimo ritiro mi ha dato grandi consigli grazie alla sua immensa esperienza, facendomi vedere il lato positivo delle cose quando magari facevo fatica a scorgerlo. Mi stanno facendo crescere tantissimo a livello mentale".

Sulla squadra: "Per quanto riguarda l'Under 21, la forza è il gruppo straordinario. Ho la fortuna di avere portieri alle spalle che mi danno sempre una mano, e in campo ognuno lotta per il compagno. A Frosinone è la stessa identica cosa: abbiamo la fortuna di avere lo stesso gruppo dell'anno scorso, e l'unità d'intenti è la nostra vera forza".

Sul Frosinone: "Il modello Frosinone è qualcosa di bello, è uno stile che ci trasmette il mister in campo: uno stile di vita che ti porta ad affrontare ogni avversario senza paura, senza guardare il risultato o il minuto di gioco. È una mentalità che ti porti dietro anche fuori dal campo".