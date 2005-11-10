Italia, Frattesi ko: lascia il ritiro e salta il Belgio. Intanto l'U21 dà un'altra lezione alla Francia

Brutte notizie per Roberto Mancini all'indomani del successo dell'Italia contro la Francia. Davide Frattesi in queste ore ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare che lo renderà indisponibile per la decisiva sfida contro il Belgio, in programma domenica. Il centrocampista della Lazio, autore del gol del 2-1 contro i Bleus giovedì a San Siro, farà dunque ritorno anticipatamente al suo club di appartenenza.

L'Italia U21 intanto ha emulato la Nazionale maggiore

Sorride invece l'Italia Under 21 di Silvio Baldini, che a Laval questa sera ha superato per 2-1 sempre la Francia, seppur in amichevole. Gli azzurrini, già qualificati alla fase finale dell'Europeo 2027 e in attesa del sorteggio del 26 novembre, hanno conquistato un successo importante contro i pari età transalpini allo Stade Francis-Le Basser. A sbloccare il risultato è stato Francesco Camarda al 54', prima del pareggio francese firmato da Versini al 61'. A decidere l'incontro ci ha pensato allora Luca Lipani al 68', regalando all'Italia una vittoria di prestigio. Tra i protagonisti anche il portiere Lorenzo Palmisani, autore di tante parate decisive.

La soddisfazione del ct Silvio Baldini

"Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore. Camarda? Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza".