Italia, sarà Marciniak l'arbitro contro la Turchia: i precedenti non sorridono agli azzurri

Sarà l'esperto polacco Szymon Marciniak l'arbitro designato dalla UEFA per la direzione di gara del match tra Italia e Turchia, quarta giornata del girone di Nations League in programma al Dall'Ara il prossimo lunedì 5 ottobre alle 20:45. Con lui gli assistenti, sempre polacchi, Tomasz Listkiewicz eAdam Kupsik. Polacco anche il quarto uomo Karol Arys e il VAR Piots Lasyk. Come assistente VAR ci sarà invece lo svizzero Lukas Fähndrich.

I precedenti non sorridono all'Italia

Quello di Marciniak non è un fischietto storicamente favorevole alla nazionale visto che nei quattro precedenti in cui l'Italia e il direttore di gara polacco si sono incrociati, gli azzurri non sono mai riusciti a vincere. Due pareggi e due sconfitte recita il bilancio con Marciniak come arbitro, l'ultimo il 3-3 contro la Germania del 25 marzo 2025 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Questa la squadra arbitrale per Italia-Turchia

Arbitro - Szymon Marciniak POL

Assistenti - Tomasz Listkiewicz POL, Adam Kupsik POL

Quarto uomo - Karol Arys POL

Video Assistant - Referee Piotr Lasyk POL

Assistente Video Assistant Referee - Lukas Fähndrich SUI