L'Italia protesta, ma è buono il gol del sorpasso del Belgio: segna Ngoy, 2-1 al 22'
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Raimondo De Magistris
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Oggi alle 21:10Serie A
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15.11.2026 21:10Serie A
La Nazionale di Roberto Mancini adesso è sotto. Dopo la rete di De Cuyper che ha risposto a Esposito, ora i diavoli rossi sono avanti
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Sorpasso del Belgio al 22esimo. Sugli sviluppi di un corner, dopo un primo colpo di testa di Mechele respinto da Donnarumma, conclusione vincente di Ngoy che realizza il gol del 2-1. Proteste dell'Italia per un contatto in area tra Calafiori e Tielemans nell'area piccola, ma per il direttore di gara norvegese Espen Eskas pochi dubbi e rete convalidata.
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