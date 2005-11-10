L'Italia protesta, ma è buono il gol del sorpasso del Belgio: segna Ngoy, 2-1 al 22'

La Nazionale di Roberto Mancini adesso è sotto. Dopo la rete di De Cuyper che ha risposto a Esposito, ora i diavoli rossi sono avanti

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