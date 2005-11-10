Decimo gol in Nazionale di Pio Esposito! Poi De Cuyper: Belgio-Italia 1-1 al 15'

La Nazionale di Roberto Mancini passa in vantaggio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles dopo undici minuti, poi l'immediata risposta dei padroni di casa. All'undicesimo, dopo una doppia occasione dei diavoli rossi, ripartenza vincente degli azzurri con Barella che dà il via alla transizione offensiva e poi serve Kayode. Perfetto assist del terzino per Pio Esposito che si inserisce sul primo palo e con una spizzata spedisce il pallone sotto la traversa. Per il centravanti classe 2005 è il decimo gol con la maglia dell'Italia.

Tre minuti più tardi, il pareggio dei padroni di casa, deviazione di De Ketelaere e conclusione vincente di De Cuyper.

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