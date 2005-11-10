A Bruxelles uno striscione di sfida all’Italia: “Veni, vidi, vici”. Ma Cesare sterminò i belgi

È quantomeno curioso il riferimento storico scelto dai tifosi di casa di Bruxelles. Prima del fischio d'inizio di Belgio-Italia, gara di Nations League in corso di svolgimento allo stadio Re Baldovino, i tifosi di casa hanno accolto le due squadre con una grande coreografia. A dominare gli spalti, un gigantesco striscione con tre parole in latino: “Veni, vidi, vici”. Ovvero, “Venni, vidi, vinsi”.

Belgio-Italia, il paradosso della citazione di Giulio Cesare

La frase è una delle più celebri attribuite a Giulio Cesare, che la pronunciò dopo la rapida vittoria ottenuta nel 47 a.C. a Zela, nell'attuale Turchia. La scelta dei sostenitori belgi è però singolare, soprattutto considerando l'avversario di questa sera. Proprio Cesare, infatti, durante la conquista della Gallia condusse una durissima campagna militare nei territori abitati dalle popolazioni belgiche, reprimendo la loro resistenza con una ferocia che impressionò anche alcuni contemporanei.

Insomma, per caricare il Belgio in vista della sfida con l'Italia, i tifosi di Bruxelles hanno scelto le parole di un condottiero romano che, oltre duemila anni fa, aveva inflitto pesantissime sconfitte ai loro antenati. Un riferimento storico decisamente particolare, anche se l'effetto scenografico della coreografia non è mancato.