La difesa dell'Italia è ferma ma cosa ha fatto Doku? Belgio-Italia 3-1 al 26esimo

Il Belgio adesso è avanti di due gol allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Serpentina letale di Doku dopo una bella azione in velocità dei diavoli rossi: il talento del Manchester City va via tra quattro maglie bianche e poi tutto solo davanti al suo compagno di squadra Donnarumma non sbaglia. Difesa dell'Italia davvero troppo statica nell'occasione, il risultato al 26esimo è di 3-1.

CLICCA QUI per la diretta testuale di Belgio-Italia