La difesa dell'Italia è ferma ma cosa ha fatto Doku? Belgio-Italia 3-1 al 26esimo
autore
Raimondo De Magistris
Raimondo De Magistris
Oggi alle 21:15Serie A
autore Raimondo De Magistris
15.11.2026 21:15Serie A
Il talento del Manchester City batte il suo compagno di squadra dopo una bella serpentina tra le maglie della difesa dell'Italia
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Belgio adesso è avanti di due gol allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Serpentina letale di Doku dopo una bella azione in velocità dei diavoli rossi: il talento del Manchester City va via tra quattro maglie bianche e poi tutto solo davanti al suo compagno di squadra Donnarumma non sbaglia. Difesa dell'Italia davvero troppo statica nell'occasione, il risultato al 26esimo è di 3-1.
Altre notizie Serie A
Oggi
22:09 Serie A
Juventus, preoccupazione per Celik: escluso all'ultimo minuto da Francia-Turchia. Il motivo
22:00 Serie A
L'Italia è sotto 3-1, Gasp non risponderà a Sabatini, hype Ronaldinho: le top news delle 22
21:55 Serie A
Belgio-Italia, il ct Mancini corre ai ripari: fuori Fagioli e Pisilli a inizio ripresa
21:53 Serie A
Tassotti ricorda il compianto Baresi: "Quando giocava male, giocava comunque da 7 in pagella"
21:47 Serie A
Ventura: "La Juve ha preso due punte che non fanno 20 gol. Napoli, segnali non positivi"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni