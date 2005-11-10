Cipriani su Ronaldinho: "Non voleva uscire. Siamo qui per rendere grande Ravenna"
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Luca Bargellini
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15.11.2026 19:53Serie C
Il presidente del club romagnolo parla del ritorno in campo del campione brasiliano: "È stato incredibile vedere un'idea diventare realtà"
Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo il derby vinto contro il Forlì con il ritorno in campo di Ronaldinho:
"È stato un fenomeno, ha giocato tutto il primo tempo e non voleva uscire. Si stava divertendo. È stato incredibile vedere un'idea diventare realtà. Mi godo il più possibile questa serata. Ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. La Serie B? Siamo qui per fare questo. Como come ispirazione? Siamo noi l'ispirazione di noi stessi"
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