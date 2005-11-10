"Spintonò Massara davanti alla squadra". Gasperini non replicherà al racconto di Sabatini

Gian Piero Gasperini non risponderà alla ricostruzione fatta da Walter Sabatini in merito alla rottura con Ricky Massara. L’ex dirigente di Palermo, Roma e Inter, maestro dell’attuale direttore tecnico della Juventus, aveva raccontato di come l’allenatore della Roma avesse, in passato, spintonato Massara davanti alla squadra giallorossa.

Una ricostruzione che in molti hanno riferito a Gasp, il quale però non intende tornare sull’argomento, ragione per cui non risponderà ad alcuna domanda in merito, né adesso né in futuro.

Dalla Roma filtra inoltre che Gasperini abbia dato mandato ai suoi legali per tutelarsi in tutte le sedi ritenute opportune.