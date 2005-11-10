Lulli titolare nell’Under 21: “Devo molto a Gasperini, in azzurro rivedo un po’ della Roma”

Alla vigilia dell’amichevole con il Belgio, Emanuele Lulli, laterale della Roma annunciato come titolare dal ct dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha parlato così in conferenza stampa: “È stato un inizio di stagione molto positivo a livello personale. Ho provato grandissime emozioni, sono felice di quanto sto facendo ma devo rimanere con i piedi per terra.

Devo certamente ringraziare Gasperini per la fiducia che mi ha dato, e poi ovviamente i meriti vanno divisi con la squadra e con la mia famiglia. Sono onorato e grato di far parte anche di questo gruppo dell’Under 21, in cui sono stato accolto in maniera eccezionale. Domani affronteremo una squadra molto forte, sono sicuro che sarà una bella partita”.

Lulli ha poi parlato delle somiglianze tra il gioco della Roma e quello degli azzurrini: “Ci sono molte cose in comune, dalla grande riaggressione all’uomo contro uomo in fase difensiva, aspetti che rispecchiano le mie caratteristiche. Giocare in una linea a quattro è diverso dal fare l’esterno a tutta fascia, ma per la mia crescita è giusto sapermi adattare, provando a farlo nel miglior modo possibile”.