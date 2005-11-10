Italia-Turchia, Barella: "Mancini ci dà serenità. In Nazionale mi manca il gol"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata di Uefa Nations League tra Italia e Turchia, in programma allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, è intervenuto Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa dello stadio Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.00 - L'inizio della conferenza stampa, inizialmente previsto per le 19.30, è stato anticipato alle 19.10

19.05 - Inizia la conferenza stampa di Nicolò Barella.

Questo nuovo modo di giocare, meno da assaltatore, le allungherà la carriera? Come si sta trovando?

"Spero che me la allunghi (ride, ndr). Non sono vecchio, ma ho un po' di partite sulle gambe e ho dovuto impare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 partite all'anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. L'unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista".

Cosa vi sta dando Mancini?

"Uno dei pregi del mister è quello di far vivere con serenità noi giocatori. In questi anni abbiamo vissuto esperienze pesanti e non positive, soprattutto io, Donnarumma e Bastoni che siamo il gruppo dei veterani. Il mister ci ha chiesto di ritrovare l'entusiasmo e penso che ci stiamo riuscendo perché altrimenti una partita come quella di Francia non la recuperi e non cerchi addirittura di ribaltarla".

Sarà un vantaggio affrontare la Turchia senza Calhanoglu?

"Hakan è un campione che ho imparato a conoscere prima da avversario e poi da compagno. È un leader e sarà un'assenza importante, ma ci sono altri giocatori temibili. La Turchia è ferita dagli ultimi risultati e vorrà fare sicuramente bene".

Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?

"Non so quale sia meglio. La cosa positiva è che si ha più tempo per lavorare e immagazzinare le idee del mister, però si torna tardi, le trasferte sono lunghe e si gioca ogni due giorni. Va tenuto conto anche di questo".

Si aspetta di giocare dall'inizio domani?

"Lo spero, le scelte le fa il mister, io voglio solo dare il mio apporto. La competitività mi rende vivo e quando non avrò più quella significa che sarò arrivato a fine carriera. Per la Nazionale sono disposto a giocare tutti i minuti o anche solo uno. Sulla maglietta leggo 'Nazionale Italiana' non 'Barella': ci sono altri ragazzi e l'Italia non è solo Barella. Se devo giocare gioco, se devo rimanere a Coverciano e fare gruppo lo faccio senza alcun tipo di polemica".

19.25 - Termina la conferenza stampa di Nicolò Barella.