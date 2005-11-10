"Il Napoli ha giocato una grande partita, ha avuto tante occasioni per fare gol. Dopo che è passato in vantaggio è venuto fuori il Torino che ha fatto comunque una buona gara. Quando si torna dagli impegni delle Nazionali ci sono sempre delle sorprese, è sempre difficile. Allegri ha ereditato una squadra che viene da tanti anni di risultati e in cui i calciatori hanno dato il massimo. Secondo me il Napoli sta facendo bene per quello che può". Così a TuttoMercatoWeb.com Maurizio Marin, direttore sportivo, ex Cesena.

Il suo ex Cesena ha vinto contro il Verona.

"Una partita importante. Fino a qualche partita fa sembrava una squadra che sembrava potesse capitolare da un momento all'altro. Poi s'è ripresa. Diamanti non aveva mai allenato in Italia, ora è una sorpresa. Ci sono state partite difficili. A questa squadra non è mai mancato l'entusiasmo e neppure la carica agonistica, elementi che sicuramente ha dato l'allenatore. Quando ci sono le proprietà straniere a volte si fa un po' di confusione, perché hanno un loro modo di gestire i club. Sono ancora legato alle proprietà italiane, quelle di una volta. Se le proprietà lasciano i dirigenti italiani è un discorso, se invece cambi tutto come ha fatto il Milan oppure la Juventus dopo l'addio di Agnelli, si fa confusione. Sono legato all'identità nazionale, se sono un tifoso di una squadra come il Milan, dove sono tutti stranieri, come faccio a identificarmi in una squadra del genere?".

Il Palermo è caduto contro il Catanzaro.

"Nel calcio a volte si perde, capita. Che il Palermo abbia perso contro l'ultima in classifica non è bello. Però il Catanzaro ha cambiato allenatore, ha una sua identità precisa. L'anno scorso il Catanzaro ha fatto la semifinale per andare in Serie A. Era anomalo che la squadra stesse ultima in classifica, per i calciatori che ha dovrebbe stare lassù. È stato un incidente di percorso: il Palermo ha messo le basi e tutti i presupposti per vincere il campionato".

E lei?

"Sto a casa, faccio un programma sulla Serie C Girone B più categorie inferiori locali. Sto bene. Sono abituato al calcio di Rino Foschi, una persona che gestiva le cose in una certa maniera. Oggi invece ci sono gli algoritmi e altre cose che eliminano il rapporto umano. Poi è chiaro: avere proprietà straniere ti porta ad avere giri differenti e penalizza anche la Nazionale".

A proposito della Nazionale, l'Italia è stata eliminata anche dalla Nations League.

"Da quando è stato eletto Malagò e preso Mancini non seguo più la Nazionale. Non avrei preso un allenatore, anche bravissimo, che ti ha abbandonato nel momento di difficoltà per andare a prendere i soldi in Arabia. Ventura lo abbiamo massacrato, Mancini ha tradito la Patria e lo abbiamo ripreso, avrei tenuto Silvio Baldini che avrebbe dato la giusta scossa. A capo della FIGC vorrei Galliani, un uomo di sport e calcio che conosce tutte le problematiche e sa come gestire certe cose. Malagò invece era il presidente del Coni: come mettere un professore di matematica ad insegnare italiano".