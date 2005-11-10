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L'Italia che verrà: la Top 11 dei giovani convocabili da Mancini in Nazionale

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:44Serie A
06.10.2026 12:44Serie A
Fonti preferite
In porta spazio a Longoni del PSG, davanti il tridente Cisse, Esposito, Inacio. Solo panchina per Liberali, Camarda e Lontani.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri sulle pagine di TuttomercatoWeb è stato pubblicato un lungo approfondimento sui 100 migliori giovani convocabili da Roberto Mancini con l'Italia nati dal 2005 in poi. Le posizioni sono state stabilite dalla nostra redazione e, tenendo conto delle scelte fatte, abbiamo stilato la migliore formazione schierabile, con tanto di panchina. Spazio a Cisse, Esposito e Inacio nei tre davanti, mentre ci sono Palestra e Ahanor sugli esterni, con Leoni e Palma difensori centrali. A centrocampo Romano, Comotto e Della Rovere.

La formazione

TOP 11 GIOVANI ITALIANI (4-3-3) - Longoni; Palestra, Leoni, Palma, Ahanor; Romano, Comotto, Della Rovere; Cisse, Esposito, Inacio. A disposizione: Martinelli, Pessina, Comuzzo, Reggiani, Lulli, Biondini, Wiafe, Croci, Liberali, Camarda, Elimoghale, Lontani.

La top 100

1. Francesco Pio Esposito (Inter) - 2005
2. Marco Palestra (Chelsea) - 2005
3. Samuele Inacio (Borussia Dortmund) - 2008
4. Giovanni Leoni (Liverpool) - 2006
5. Alphadjo Cisse (Milan) - 2006
6. Honest Ahanor (Crystal Palace, in prestito dal Chelsea) - 2008
7. Francesco Camarda (Milan) - 2008
8. Destiny Elimoghale (Juventus Primavera) - 2009
9. Matteo Palma (Udinese) - 2008
10. Simone Lontani (Parma) - 2008
11. Alessandro Romano (Cagliari, in prestito dalla Roma) - 2006
12. Luca Reggiani (Borussia Dortmund) - 2008
13. Federico Croci (Fiorentina Primavera) - 2010
14. Christian Comotto (Milan) - 2008
15. Alessandro Longoni (PSG) - 2008
16. Guido Della Rovere (Bayern Monaco II) - 2007
17. Mattia Liberali (Como) - 2007
18. Edoardo Biondini (Empoli) - 2009
19. Emanuele Lulli (Roma) - 2007
20. Pietro Comuzzo (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2005
21. Samuel Wiafe (Genoa) - 2008
22. Davide Bartesaghi (Milan) - 2005
23. Antonio Arena (Roma Primavera) - 2009
24. Gianluca Okon-Engstler (Club Brugge) - 2009
25. Tommaso Martinelli (Avellino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
26. Andrea Natali (AZ) - 2008
27. Diego Perillo (Atalanta Primavera) - 2009
28. Massimo Pessina (Bologna) - 2007
29. Mattia Marello (Inter U23) - 2008
30. Alessio Cacciamani (Torino) - 2007
31. Niccolò Fortini (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
32. Roberto Scaglione (Parma Primavera) - 2010
33. Jeff Ekhator (Juventus) - 2006
34. Renato Marin (Nacional, in prestito dal PSG) - 2006
35. Adam Bakoune (Monza) - 2006
36. Mattia Guaglianone (Roma Primavera) - 2010
37. Matteo Cocchi (Padova, in prestito dall'Inter) - 2007
38. Alessandro Nunziante (Arezzo, in prestito dall'Udinese) - 2007
39. Emanuele Rao (Pisa, in prestito dal Napoli) - 2006
40. Filippo Mane (Borussia Dortmund) - 2005
41. Leonardo Bovio (Inter U23) - 2008
42. Mathis Mout (Monza) - 2007
43. Simone Pafundi (Catanzaro, in prestito dall'Udinese) - 2006
44. Andrea Luongo (Torino) - 2008
45. Asane Sow (Basilea) - 2006
46. Edoardo Motta (Lazio) - 2005
47. Federico Cassa (Catanzaro, in prestito dal Bologna) - 2006
48. Salvatore Cerbone (Hellas Verona) - 2007
49. Luca Lipani (Sassuolo) - 2005
50. Alessandro Anelli (Atalanta U23) - 2008
51. Riyad Idrissi (Cagliari) - 2005
52. Fabio Rispoli (Sudtirol, in prestito dal Como) - 2006
53. Mattia Esposito (Bari, in prestito dal Napoli) - 2008
54. Eddy Kouadio (Monza, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
55. Luca Bombino (Stoke City) - 2006
56. Thomas Corigliano (Juventus Primavera) - 2009
57. Mattia Mosconi (Inter U23) - 2007
58. Jonas Harder (Basilea) - 2005
59. Matteo Cichella (Frosinone) - 2005
60. Christian Lupo (Lecce Primavera) - 2009
61. Raphael Kofler (Cagliari) - 2005
62. Diego Mascardi (Torino) - 2006
63. Jamal Iddrissou (Inter U23) - 2007
64. Federico Coletta (Benfica B) - 2007
65. Thomas Berenbruch (Avellino, in prestito dall'Inter) - 2005
66. Riccardo Cassano (Como Primavera) - 2009
67. Dominic Vavassori (Palermo, in prestito dall'Atalanta) - 2005
68. Lorenzo Torriani (Milan) - 2007
69. Thomas Campaniello (Fiorentina Primavera, in prestito dall'Empoli) - 2008
70. Giacomo De Pieri (Ascoli, in prestito dall'Inter) - 2006
71. Mattia Mannini (Benevento, in prestito dalla Roma) - 2006
72. Francesco Olivieri (Atalanta Primavera) - 2010
73. Lorenzo Venturino (Genoa) - 2006
74. Ludovico Varali (Parma Primavera) - 2009
75. Alessandro Di Nunzio (Roma Primavera) - 2007
76. Matteo Egan (Empoli) - 2007
77. Seydou Fini (Frosinone, in prestito dal Genoa) - 2006
78. Djibril Diallo (Parma Primavera) - 2009
79. Ettore Broggian (Como Primavera) - 2008
80. Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach) - 2005
81. Alessandro Cardinali (Spezia, in prestito dal Parma) - 2006
82. Matias Mancuso (Inter U23) - 2007
83. Fellipe Jack (Cremonese, in prestito dal Como) - 2006
84. Tommaso Vannucchi (Arzignano, in prestito dalla Fiorentina) - 2007
85. Filippo Reale (Carrarese, in prestito dalla Roma) - 2006
86. Luca Lo Monaco (Bologna Primavera) - 2008
87. Francesco Verde (Juventus Next Gen) - 2007
88. Emanuele Sala (Milan Futuro) - 2007
89. Wisdom Amey (Frosinone, in prestito dal Bologna) - 2005
90. Riccardo Braschi (Sion) - 2006
91. Lorenzo Riccio (Dordrecht) - 2006
92. Javison Idele (Atalanta U23) - 2007
93. Leonardo Colombo (Monza) - 2005
94. Federico Nardin (Pescara, in prestito dalla Roma) - 2007
95. Robinho Junior (Genoa, in prestito dal Santos) - 2007
96. Kevin Zeroli (Sudtirol, in prestito dal Milan) - 2005
97. Alessandro Vogt (Heidenheim, in prestito dall'Hoffenheim) - 2005
98. Marcello Fugazzola (Atalanta Primavera) - 2009
99. Alessandro Ciardi (Parma Primavera) - 2007
100. Aaron Ciammaglichella (Pro Vercelli, in prestito dal Torino) - 2005

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