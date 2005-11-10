Gioventù e personalità: l'Inter segue Ovando, il baby nel mirino della Seleccion

L’Inter guarda al futuro. In tutti i sensi. Lo sguardo di Dario Baccin è rivolto alla prossima stagione. In estate non sono da escludere movimenti in difesa per quanto riguarda il pacchetto arretrato, viste le poche garanzie avute con Stones (rientrato a disposizione dopo due mesi ai box) con alcuni giocatori nuovi che potrebbero approdare alla Pinetina. Uno dei profili più interessanti sul taccuino nerazzurro sembra essere Ignacio Ovando, sudamericano classe 2007 del Rosario Central.

Temperamento e personalità

Difensore centrale 19enne è alto 1,82 m è dotato di può ricoprire entrambi i ruoli di braccetto nella retroguardia di Cristian Chivu. Giocatore dotato di grande personalità nonostante la giovane età, viene valutato sui 15-20 milioni di euro e su di lui potrebbero esserci anche gli occhi del Napoli. Le prestazioni hanno inoltre portato l’attenzione su di sé di Scaloni e della Nazionale argentina che starebbe monitorando la situazione.

Quattro reti nell'ultima stagione

A livello di club è uno dei prodotti del vivaio del Rosario Central e nell’ultimo anno fra le varie competizioni ha collezionato ben 41 presenze realizzando quattro gol (due dei quali in Copa Libertadores) e due assist. Un bottino niente male per un ragazzo della sua età certamente promettente. E, chissà, con l’Italia nel futuro.