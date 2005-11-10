Prandelli sincero: "Impossibile dire no alla Fiorentina. Addio? Avevano ragione i miei figli"

Dal 2005 al 2010, poi una ventina di partite nel 2020/21, ma la panchina della Fiorentina ha sempre contraddistinto la carriera da allenatore di Cesare Prandelli, come quella della Nazionale italiana per quattro anni dopo il primo atto viola. "Sapevo che prima o poi sarei finito in campagna", ha detto riguardo la seconda vita lontano dal campo e dagli allenamenti quotidiani. "Ma non avevo idea di cosa volesse dire potare gli ulivi, curare un orto, salire su un piccolo trattore. Ho acquistato un frantoio abbandonato. Un vero rudere. Poi mi hanno offerto di acquistare un be po' di terra. Mi sono detto: ecco un nuova sfida. A Orzinuovi ho qualche amico agricoltore. E così è iniziata la mia nuova vita...", racconta nell'intervista a La Nazione.

Qualcosa si è smosso

Un addio al calcio improvviso da parte del tecnico toscano, che ha motivato così: "Il desiderio di smettere è cresciuto lentamente in me", ricorda. "Dire di no alla Fiorentina per me era impossibile. Poi è successo qualcosa: durante il Covid le partite negli stadi deserti mi mettevano addosso una sensazione strana. Era n mondo irreale. Poi a Genova contro la Sampdoria ho sentito qualcosa di strano dentro di me, come una fitta al cuore. Un segnale...".

Chi gli ha aperto gli occhi

Entrando poi nel dettaglio della decisione di salutare il mondo del pallone: "Quando arrivavo al campo e parlavo coi dirigenti o coi ragazzi, mi sembrava come se le mie parole non contassero più nulla. Non mi sentivo coinvolto", la sottolineatura. "Ne parlai con Niccolò e Carolina, i miei figli. Mi dissero: 'Hai lavorato in questo mondo cinquant'anni. Adesso puoi iniziare a fare il nonno'. Avevano ragione".