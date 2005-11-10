Conte e Zidane sogni bianconeri. Spalletti un allenatore solo e assediato

Non bastava il fantasma di Antonio Conte. Che vive a Torino e che è sponsorizzato da tutto un mondo bianconero. Alla vigilia di Italia-Francia anche Zinedine Zidane, un'altra leggenda della Juve, ha manifestato il desiderio di sedersi un giorno sulla panchina della Vecchia Signora. Ipotesi che, negli ultimi anni, era stata ventilata in più di un'occasione. Il fascino di Zizou è a prova di risultato. Queste voci di mercato testimoniano di come la Juve sia una piazza che continua a piacere ai grandi del pallone nonostante le ultime stagioni deludenti.

SPALLETTI ASSEDIATO

Con questo scenario la figura di Luciano Spalletti diventa quasi trasparente. E' vero, il tecnico di Certaldo ha avuto la protezione della società. Che gli ha confermato piena fiducia. Ma non è semplice convivere con i fantasmi di tecnici come Conte e Zidane. Non è semplice soprattutto valutando l'attuale classifica della Juve. Lontana da quelli che sono e restano gli obiettivi del club. Spalletti sembra sempre più solo e assediato. E con uno spogliatoio che il tecfnico toscano sta tenendo unito con grande fatica.

SERVONO RINFORZI

La Juventus sta recuperando alcuni dei suoi giocatori chiave. Ma per rilanciarsi alla grande ha bisogno di qualità più che di quantità. Spalletti è consapevole che John Elkann è stanco di immettere capitali freschi nel club. Soldi che non stanno producendo risultati. Ma per riportare la Juve vicina alle grandi del campionato servono almeno due grandi acquisti nel mercato invernale. Spalletti è un combattente. E' pronto anche a sfidare la compagnai scomoda di Conte e Zidane. Ma ha bisogno di avere la società al fianco. Il mercato invernale dirà se il tecnico toscano è ancora al centro del progetto bianconero