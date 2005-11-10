Verona, il sindaco Tommasi: "Entro dieci anni un nuovo stadio? Le possibilità sono molto elevate"

Il futuro del Bentegodi, le prospettive societarie dell'Hellas Verona e le ambizioni della squadra. Sono alcuni dei temi affrontati da Damiano Tommasi, sindaco della città scaligera, ospite del podcast "Figli di Preben" de L'Arena. Tra le dichiarazioni più interessanti, riprese da CalcioHellas.it, anche un passaggio sul rapporto con Marco Baroni, suo ex compagno di squadra.

IL NUOVO STADIO

Tommasi guarda con fiducia al progetto per il nuovo impianto, pur sottolineando le difficoltà legate alla realizzazione di un'opera di questo tipo in Italia.

"Noi vorremmo fare qualcosa di importante che resti alla comunità. Bisogna però rispettare pure il volere della famiglia e di Osvaldo stesso. Persone molto riservate. E poi non dobbiamo dimenticare che Marc’Antonio Bentegodi è stata una persona che aveva fatto tanto per tutta la città di Verona. Entro dieci anni, avremo un nuovo stadio? Sono sincero, le possibilità sono davvero molto elevate. Sullo stadio sta andando avanti la proposta che è arrivata dall’Hellas Verona. I professionisti coinvolti sono molto seri, la volontà è quella di arrivare a completare l’opera. Resto convinto che costruire un impianto in Italia è difficile. Non ho a memoria uno stadio costruito dove non c’era e quindi credo che pensare di poterlo fare da un’altra parte sia abbastanza utopico. Sicuramente l’investimento è molto alto, però mi sembra di capire che può essere sostenibile. Oggi abbiamo un costo in questo momento che la struttura del Comune fatica a sostenere. La gestione del Bentegodi ogni anno è in perdita, nonostante ci sia una squadra che ci gioca ogni quindici giorni. Dobbiamo metterci sempre mano".

LA POSSIBILE CESSIONE DEL CLUB

Il sindaco ha parlato anche dell'ingresso del fondo e delle possibili prospettive per la proprietà gialloblù.



"Credo che sia la natura dell’ingresso del Fondo l’eventuale cessione, insomma, sono operazioni che sono state fatte a Venezia, a Bologna, a Roma, a Milano, dove l’ingresso è propedeutico. Anche magari a rendere appetibile, ma pure a costruire un progetto sportivo e imprenditoriale che poi cammini con le proprie gambe".

LA SQUADRA E IL RAPPORTO CON BARONI

Tommasi ha poi commentato le prospettive del Verona, sottolineando quanto la Serie B possa restare incerta fino alle ultime giornate e indicando alcuni giocatori da seguire.



"La Serie B ha dimostrato negli ultimi anni di essere davvero un libro aperto fino alle ultime giornate: perché si può passare dalla lotta ai playout ad essere pienamente dentro ai playoff. Abbiamo visto che in passato, chi arriva più preparato il giorno degli spareggi può fare la differenza, anche se magari ha dieci punti di svantaggio, e questo credo che sia il percorso da tenere. Insomma, mister Baroni, conosce categoria e piazza. Protagonisti? Harroui e Mosquera sono bravi. Mosquera in doppia cifra? Certo e non sarà l’unico nel Verona".

Infine, un ricordo personale dedicato proprio all'allenatore, che Tommasi ha avuto come compagno di squadra.

"È stato uno dei miei grandi maestri, perché lui era il giocatore esperto, io ero giovane e mi dava le dritte giuste. Quando fui ceduto alla Roma, ho chiesto a lui consigli. Insomma, è sempre stata una persona molto vicina a noi giovani".

LE TRASFERTE VIETATE

Tommasi ha espresso anche il proprio punto di vista sulle limitazioni alle trasferte dei tifosi.



"Le trasferte vietate? Quando giocavo c’erano più problematiche legate alla violenza negli stadi. Forze dell’Ordine impegnate in altri servizi? Può essere che manchino delle risorse. Prima del derby col Vicenza insieme al collega Possamai, abbiamo provato a scongiurare il divieto ma non è bastato".