Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Verona, il sindaco Tommasi: "Entro dieci anni un nuovo stadio? Le possibilità sono molto elevate"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:33Serie B
12.11.2026 10:33Serie B
Fonti preferite
Il sindaco di Verona parla del nuovo Bentegodi, del futuro societario dell'Hellas, della squadra e del tecnico Baroni.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro del Bentegodi, le prospettive societarie dell'Hellas Verona e le ambizioni della squadra. Sono alcuni dei temi affrontati da Damiano Tommasi, sindaco della città scaligera, ospite del podcast "Figli di Preben" de L'Arena. Tra le dichiarazioni più interessanti, riprese da CalcioHellas.it, anche un passaggio sul rapporto con Marco Baroni, suo ex compagno di squadra.

IL NUOVO STADIO

Tommasi guarda con fiducia al progetto per il nuovo impianto, pur sottolineando le difficoltà legate alla realizzazione di un'opera di questo tipo in Italia.

"Noi vorremmo fare qualcosa di importante che resti alla comunità. Bisogna però rispettare pure il volere della famiglia e di Osvaldo stesso. Persone molto riservate. E poi non dobbiamo dimenticare che Marc’Antonio Bentegodi è stata una persona che aveva fatto tanto per tutta la città di Verona. Entro dieci anni, avremo un nuovo stadio? Sono sincero, le possibilità sono davvero molto elevate. Sullo stadio sta andando avanti la proposta che è arrivata dall’Hellas Verona. I professionisti coinvolti sono molto seri, la volontà è quella di arrivare a completare l’opera. Resto convinto che costruire un impianto in Italia è difficile. Non ho a memoria uno stadio costruito dove non c’era e quindi credo che pensare di poterlo fare da un’altra parte sia abbastanza utopico. Sicuramente l’investimento è molto alto, però mi sembra di capire che può essere sostenibile. Oggi abbiamo un costo in questo momento che la struttura del Comune fatica a sostenere. La gestione del Bentegodi ogni anno è in perdita, nonostante ci sia una squadra che ci gioca ogni quindici giorni. Dobbiamo metterci sempre mano".

LA POSSIBILE CESSIONE DEL CLUB

Il sindaco ha parlato anche dell'ingresso del fondo e delle possibili prospettive per la proprietà gialloblù.

"Credo che sia la natura dell’ingresso del Fondo l’eventuale cessione, insomma, sono operazioni che sono state fatte a Venezia, a Bologna, a Roma, a Milano, dove l’ingresso è propedeutico. Anche magari a rendere appetibile, ma pure a costruire un progetto sportivo e imprenditoriale che poi cammini con le proprie gambe".

LA SQUADRA E IL RAPPORTO CON BARONI

Tommasi ha poi commentato le prospettive del Verona, sottolineando quanto la Serie B possa restare incerta fino alle ultime giornate e indicando alcuni giocatori da seguire.

"La Serie B ha dimostrato negli ultimi anni di essere davvero un libro aperto fino alle ultime giornate: perché si può passare dalla lotta ai playout ad essere pienamente dentro ai playoff. Abbiamo visto che in passato, chi arriva più preparato il giorno degli spareggi può fare la differenza, anche se magari ha dieci punti di svantaggio, e questo credo che sia il percorso da tenere. Insomma, mister Baroni, conosce categoria e piazza. Protagonisti? Harroui e Mosquera sono bravi. Mosquera in doppia cifra? Certo e non sarà l’unico nel Verona".

Infine, un ricordo personale dedicato proprio all'allenatore, che Tommasi ha avuto come compagno di squadra.

"È stato uno dei miei grandi maestri, perché lui era il giocatore esperto, io ero giovane e mi dava le dritte giuste. Quando fui ceduto alla Roma, ho chiesto a lui consigli. Insomma, è sempre stata una persona molto vicina a noi giovani".

LE TRASFERTE VIETATE

Tommasi ha espresso anche il proprio punto di vista sulle limitazioni alle trasferte dei tifosi.

"Le trasferte vietate? Quando giocavo c’erano più problematiche legate alla violenza negli stadi. Forze dell’Ordine impegnate in altri servizi? Può essere che manchino delle risorse. Prima del derby col Vicenza insieme al collega Possamai, abbiamo provato a scongiurare il divieto ma non è bastato".

Articoli correlati

Immagine news 1
Derby Verona-Vicenza, l'appello dei sindaci: "Tutti i tifosi al Bentegodi"
Immagine news 2
Tommasi sul nuovo stadio di Verona: "Ottimista, ma non se ne deve parlare partendo dal calcio"
Immagine news 3
Tommasi: "Bagnoli non muore mai, sono cresciuto col mito di quello scudetto"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
10:33 Serie B
Verona, il sindaco Tommasi: "Entro dieci anni un nuovo stadio? Le possibilità sono molto elevate"
Immagine news 2
10:19 Serie B
Catanzaro, idea Scognamillo per gennaio: il difensore può lasciare Benevento
Immagine news 3
10:04 Serie B
Pisa, Correia si racconta: "Voglio vincere ogni partita. Pogba? È il mio idolo"
Immagine news 4
09:49 Serie B
Padova, Varas può partire a gennaio: Union Brescia e Casarano alla finestra
Immagine news 5
09:33 Serie B
Avellino, emergenza infortuni: Favilli e Di Maggio fuori, Sounas da valutare
Immagine news 6
09:04 Serie B
Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo
Immagine news 7
08:48 Serie B
Hellas Verona, il caso Suslov agita l'ambiente: a gennaio può essere addio
Immagine news 8
08:33 Serie B
Palermo, Perin: "Sono qui per riaccendermi. La Serie A? Voglio tornarci da protagonista"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
Primo piano
Immagine top news n.0 Paradosso Gatti, in nazionale da riserva della Juve. A gennaio occhio alla Premier
Immagine top news n.1 Tutti pazzi per Cacciamani: la Roma lo voleva, il Napoli lo segue. Lui giura amore al Toro
Immagine top news n.2 Il Monza chiede 40 milioni di euro per Varela, il Napoli torna a pensare a Esposito
Immagine top news n.3 Juventus, ritorno di fiamma per Miranda: Massara ci proverà già a gennaio. La situazione
Immagine top news n.4 Endrick più Roma che Milan, non solo perché è Atleta di Cristo. Il brasiliano ai raggi X
Immagine top news n.5 Milan pazzo di Tresoldi: il centravanti grande obiettivo rossonero per gennaio ai raggi X
Immagine top news n.6 Il Torino è la questione rinnovi: il punto della situazione su Vlasic, Adams e Ismajli
Immagine top news n.7 Inter, quattro attaccanti non bastano: la sosta riaccende l'allarme. Serve una quinta punta
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Anellucci: "Lazio, c'è una cosa che Gattuso ha capito perfettamente"
Serie A
Immagine box news Serie A Donnarumma vs Maignan, Italia-Francia è anche il derby dei portieri. Tra fischi e applausi
Immagine box news Serie A Larini: "L'Udinese sta copiando la Fiorentina dell'anno scorso. Serve presto il vero Zaniolo"
Immagine box news Serie A L'arch. Trebbi: "Nuovo stadio Bologna? Aumenta la cementificazione". Che fine fa il Dall'Ara?
Immagine box news Serie A Castagnini: "Il Frosinone a gennaio non cede nessuno. Kvernadze? Metteremo le cose a posto"
Immagine box news Serie A Roma, fissato vertice tra Gasperini e il CEO Galantic: cosa serve nel mercato di gennaio
Immagine box news Serie A Venezia, completata la riorganizzazione societaria: capofila resta la VFCNewco2023 LLC
Serie B
Immagine box news Serie B Verona, il sindaco Tommasi: "Entro dieci anni un nuovo stadio? Le possibilità sono molto elevate"
Immagine box news Serie B Catanzaro, idea Scognamillo per gennaio: il difensore può lasciare Benevento
Immagine box news Serie B Pisa, Correia si racconta: "Voglio vincere ogni partita. Pogba? È il mio idolo"
Immagine box news Serie B Padova, Varas può partire a gennaio: Union Brescia e Casarano alla finestra
Immagine box news Serie B Avellino, emergenza infortuni: Favilli e Di Maggio fuori, Sounas da valutare
Immagine box news Serie B Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo
Serie C
Immagine box news Serie C Ronaldinho torna in campo, Milanese: "A 46 anni fa ancora cose che altri non riescono a fare"
Immagine box news Serie C Perugia, cresce la preoccupazione: salta l'incontro con la nuova proprietà
Immagine box news Serie C Picerno, Del Fabro: "Abbiamo equilibrio e serenità. Con mentalità e sacrificio, potremmo far bene"
Immagine box news Serie C Picerno, Greco sul mercato: "Eventuali partenze, saranno compensate. Ma non ci sono esigenze"
Immagine box news Serie C Il Gubbio guarda ancora a un Ds... impegnato. Sondato il profilo di Matteassi del ChievoVerona
Immagine box news Serie C Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi