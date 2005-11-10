Sassuolo, D'Aversa: "Orgoglioso di essere qui. Questa squadra ha ottimi valori"

12.05 - È il giorno di Roberto D'Aversa. Il nuovo allenatore del Sassuolo si presenta ufficialmente questa mattina al Mapei Football Center, nella conferenza stampa fissata alle 12.15. Dopo l'esonero di Alberto Aquilani e i primi allenamenti alla guida della squadra, il tecnico parlerà per la prima volta del progetto neroverde, delle difficoltà emerse nelle ultime settimane e degli interventi necessari per rilanciare una squadra reduce da cinque sconfitte consecutive. TuttoMercatoWeb seguirà la conferenza LIVE con tutte le dichiarazioni di D'Aversa aggiornate in tempo reale.

12.20 - Inizia la conferenza.

Inizia Andrea Fabris: "Ben arrivato al mister. Abbiamo condiviso un paio di giorni di lavoro con grande piacere. Con noi c'è anche il ds Francesco Palmieri. Oltre a dare il benvenuto da parte del presidente Carlo Rossi c'è anche il benvenuto della proprietà con Marco e Veronica Squinzi che hanno già parlato al mister. Ora c'è da lavorare, una cosa che a noi piace tanto. Faccio l'in bocca al lupo al mister, siamo accanto a lui".

Ecco le parole di D'Aversa: "È doveroso fare ringraziamenti, partendo dalla famiglia Squinzi, il presidente, il direttore sportivo, per aver fatto sì che mi dessero questa possibilità e sono felice e orgoglioso di questa scelta, di rappresentare un club che ha mostrato grande crescita in questi anni, una famiglia leader a livello mondiale abituata ad avere dei risultati, e di allenare una squadra, un'ottima squadra, che in questo momento ha avuto qualche difficoltà e mi auguro, sono venuto qui apposta, che dimostri i propri valori. Ora bisogna lavorare per far sì che questo avvenga nel minor tempo possibile".

Le parole del ds Palmieri: "Sono qui a commentare una vicissitudine a malincuore che abbiamo dovuto affrontare. A parte i risultati, nelle ultime partite non abbiamo visto l'atteggiamento che ci aspettavamo. Ringraziamo Aquilani per il lavoro fatto e ora andiamo avanti. Abbiamo la fortuna di rappresentare una società forte ma purtroppo non sempre le ciambelle vengono con il buco. C'è stato un periodo molto negativo, una squadra che ha preso 30 gol, la peggior difesa d'Europa. Si è scelto di cambiare, sono contentissimo dell'arrivo di Roberto D'Aversa e sono certo che ci darà una grande mano: è stata una scelta concreta, veloce. Non c'è stato tanto da dire. Mi fa piacere sapere che ritenga una squadra con buonissimo potenziale. Di parole se ne fanno tante, ora c'è solo da lavorare per affrontare il resto del campionato con la giusta determinazione".

Iniziano le domande a D'Aversa.

Ripartirai dalla difesa a 4 o a 3?

"Devo fare i complimenti alla squadra per il modo in cui si allenano, anche se son qui da poco, e questo va riconosciuto ad Alberto Aquilani, io fino ad adesso non ho avuto alcun problema e bisogna dare merito a chi c'era prima. Ci sono alcuni giocatori infortunati, alcuni in nazionale, e quando uno arriva deve fare una fotografia del momento. Indipendentemente dalla difesa a 4 o a 3, sono più importanti i concetti: andare in campo affrontando ogni avversario con il massimo rispetto. Questa è una squadra che ha qualità tecniche ma se non si va a vincere il duello, se non c'è la determinazione, tutto diventa più difficile. Dobbiamo recuperare gli infortunati per poi cercare di sfruttare le loro".

Bisogna ritrovare certezze...

"Autostima. La squadra si sentiva responsabile, giustamente, perché ora ha pagato l'allenatore ma non credo che basti il cambio dell'allenatore per tutto questo, i giocatori devono sentirsi i primi responsabili. Erano giù di morale, ci si sente responsabili di risultati che non arrivano e del fatto che venga mandato via un allenatore, ma quando si viene ad allenarsi, lavorare per noi deve essere una professione, vorrei che venissimo con entusiasmo, con la voglia di allenarsi e di risolvere le problematiche".

Cosa le è piaciuto e cosa non l'è piaciuto del Sassuolo?

"Io ho visto tre partite dal vivo. Contro il Torino la squadra ha fatto una bella gara, è stata brava a portarla a casa. A Bologna avrebbero meritato un risultato pieno, penso che avrebbero meritato di vincere più con il Bologna che con il Torino, poi con la Roma, c'era una squadra strabiliante in questo momento, non era semplice. Mentre le altre gare non destavano segni di preoccupazione, quella con la Roma sì e bisogna lavorare per migliorare".

Quel qualcosa che manca si può trovare con un gioco diverso o lavorando sulla testa?

"Bisogna ritrovare chi è fuori, poi uno analizza la squadra con i numeri, sono importanti, e nel momento in cui si arriva in una squadra che in questo momento ci vede come la peggior difesa, è l'aspetto da migliorare, ma non parlo di un solo reparto, parlo della squadra per intero poiché ci sono giocatori che ti portano a fare tanti gol, ci sono giocatori di qualità, ha numeri da questo punto di vista nella media, l'aspetto da migliorare è l'altro. Si migliora nel duello personale, tutto parte dall'aspetto mentale e non dal modulo".

C'è il ritorno di Marco Piccioni qui a Sassuolo. Potrebbe aiutarla a capire l'ambiente?

"Nel mio staff da quando ho iniziato, diciamo che sono di casa, perché tra Bartoli, Tarozzi, Piccioni, sono stati qui tantissimi anni e il mondo Sassuolo lo conosco. Piccioni qui ha fatto la storia, la storia però la conosciamo a prescindere dai miei collaboratori, chiaro che questo posto è stato un trampolino di lancio per tanti allenatori e per me c'è orgoglio nel rappresentare questo club".

Il portiere è stato un ruolo discusso in questo avvio. Si è fatto un'idea su Muric e Turati?

"Il ruolo del portiere, quasi sempre, si fa una gerachia con il primo e il secondo, a differenza dei giocatori di movimento, poi sta a loro che questa gerarchia rimanga o cambi. Muric lo conosco, ora sto allenando Turati, poi allenarli dà una visione diversa e stabilire delle gerarchie".

La sua presenza all'Olimpico era casuale?

"No, era già programmata, poi sono andato a vedere Fiorentina-Juventus, era solo una coincidenza perché sono andato con il presidente Sebastiani che all'indomani sarebbero andati a Grosseto, abito a Pescara, era una comodità".

Manca qualcosa in attacco secondo lei?

"Bowie è una punta centrale, non ci sono dubbi, rispecchia le caratteristiche del centravanti classico. Ho allenato Sebastiano Esposito, è più una seconda punta, gli piace l'assist e il resto, a Empoli avevo lui e Colombo, spesso e volentieri andando a occupare delle zone di campo, era più Colombo a fare certi movimenti. Chiaro che se ad alcuni giocatori non vuoi dare il riferimento, tipo contro Mina del Cagliari, c'è Esposito per non dare riferimenti ma Bowie fa la lotta, è un centravanti, deve lavorare per far gol con il lavoro anche della squadra".

Che idea si è fatto del ko a Roma?

"Non posso giudicare le motivazioni su questo percorso. A Roma bisogna considerare il valore dell'avversario, mancavano Volpato e Berardi giocatori importanti, la Roma qualche giorno prima ha dominato per gran parte della gara contro il Manchester United, qualche settimana prima per 70 minuti lo ha fatto con il Real. Delle problematiche ci sono state ma c'è anche l'avversario. Io ho accettato velocemente questa squadra per il valore, questa è stata costruita per il 4-3-3 ma bisogna lavorare, devo conoscere tutti i giocatori a disposizione per poi valutare meglio"

Come ha trovato la squadra dal punto di vista fisico?

"Non credo che la condizione sia così precaria, poi dipende da cosa chiede l'allenatore. Se si richiede un predominio del possesso è diverso a chi richiede intensità, se si gioca in riferimento all'uomo, le componenti possono essere diverse. Quello che mi è piaciuto è che il gruppo ha predisposizione al lavoro ed è importante, poi con il rientro dei nazionali, possiamo fare un discorso generale. Quando c'è un cambio di allenatore si va a 200all'ora ma questo deve rimanere fino alla fine. Qui abbiamo tutto, dal cancello si vedono 3-4 campi, questo deve essere un vantaggio e non bisogna ovattarsi sul fatto di avere tanto, perché il ds è quello che costruisce la squadra, la famiglia Squinzi è leader a livello mondiale, noi dobbiamo portare dei risultati".

Come stanno Berardi e Volpato?

"Per ora sono parte. Non mi piace personalmente degli infortunati perché non è il mio campo, stanno lavorando a parte sperando di recuperarli per il prossimo impegno di campionato".

Al di là degli aspetti tattici, cosa pensa di poter dare a questa squadra? Lei è abituato a dare una certa struttura, Bowie è un giocatore fisico, ha sempre giocato con un attaccante di questo tipo: avrà maggiore minutaggio?

"Questo dipende solo da lui. Io l'unica forma che posso avere nel rispetto dei miei ragazzi è valutare il lavoro durante la settimana. L'allenatore bravo non esiste, quello che può far giocare contemporaneamente 30 giocatori non esiste, e dunque passa dai giocatori, il campo determina la formazione, io aspetto sempre l'ultimo secondo per la formazione, perché aspetto anche l'ultimo secondo, guardo anche come salgono sul pullman, quindi non chiedetemi la formazione".

Domanda a Fabris. Come sta la società dopo l'addio di Carnevali?

Cambiano le persone, cambiano i dirigenti, ma la cosa fondamentale è la presenza della famiglia Squinzi. All'interno della nostra società c'è una grande famiglia che condivide principi che partono dall'alto. Io ho un grande legame con il presidente, condivido le idee del nostro ds, e cercheremo di trasmettere questi valori che già il mister conosce nel rispetto dei ruoli, perché abbiamo una proprietà importante, che ci dà delle linee guida fondamentali, è una delle ultime proprietà italiane ed è un valore aggiunto importantissimo. Bisogna guardare avanti, pensare che c'è un domani e non solo un luminoso passato. Noi dobbiamo guardare avanti e programmare il futuro, vivere questi momenti delicati con grande consapevolezza e serenità, sapendo di avere una proprietà straordinaria".

Domanda a Palmieri. Gennaio è dietro l'angolo, Bakola è molto richiesto: avete già un'idea tra entrate e uscite?

"In questo momento noi dobbiamo solo concentrarci su quello che siamo, sul gruppo che abbiamo, sulla scelta di aver portato qui Roberto perché penso che abbia tutte le qualità per dare un'impronta forte a questa squadra, poi quando sarà il momento ci penseremo. Io penso che questa squadra possa fare bene, lo hanno dimostrato, perché sotto l'aspetto caratteriale si è visto qualcosa che è venuto a mancare e purtroppo a malincuore abbiamo dovuto dare una svolta a quello che era il nostro pensiero. Sono consapevole che ci aspettano due mesi importantissimi, poi vedremo. Tutti ci hanno riempito di complimenti per il mercato estivo, abbiamo fatto operazioni importanti in entrata e in uscita e qualche volta non è stato sottolineato ma non è un problema, ma noi vogliamo dare una sterzata al campionato perché si può perdere ma con quell'atteggiamento era brutto da vedere. Conosco il calcio, so come funziona, e so di essere fortunato ad essere qui da tanti anni. Non è cambiato niente, noi abbiamo una grande fortuna con questa proprietà. Abbiamo Andrea che è un grandissimo dirigente e ci sta dando una grandissima mano. Quando uno lavora poi non ha bisogno di mettersi in mostra, si fanno i fatti e noi dobbiamo fare i fatti. Ho visto il Sassuolo crescere in questi anni sotto tutti i punti di vista e spero che la squadra possa dimostrare quanto fatto fino a un mese fa. Roberto ci darà una grande mano, conosco quello che può dare caratterialmente a questo gruppo, e penso ci possa servire".

12.50 - Termina la conferenza.