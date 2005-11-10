Pisa, Correia si racconta: "Voglio vincere ogni partita. Pogba? È il mio idolo"

Omar Correia, centrocampista del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla newsletter ufficiale del club toscano. Queste le sue parole riportate da Sestaporta.news:

“Siamo una squadra e qua ho trovato una Società, uno Staff tecnico e dei compagni di grande valore; sento il loro affetto e il loro sostegno ogni giorno e mi hanno aiutato tutti tantissimo fin dal mio primo giorno a Pisa”. La maglia del nerazzurra del Pisa è arrivata, nella carriera di Omar Correia, dopo le esperienze con Triestina e Juve Stabia: “Sono molto felice di essere qui. Sono in un Club ambizioso che ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno e io per primo sono pronto a dare tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo comune”.

Correia parla dei suoi obiettivi: “Vincere ogni partita, come squadra. Personalmente ho già giocato sia da interno, in un centrocampo a tre, sia da mediano in uno schieramento a quattro: non fa nessuna differenza perché l’importante è giocare da squadra e dare il massimo. Ci sono tante squadre forti, tanti avversari temibili e la Serie B ti mette sempre davanti qualche difficoltà, settimana dopo settimana. Solo dando il cento per cento è possibile sognare in grande”.

Correia parla anche dell'affetto dei tifosi: “È bello sentire il sostegno della Cetilar Arena e di tutti i nostri tifosi. Mi piace soprattutto quando qualcuno mi paragona a Paul Pogba; è il mio idolo, da sempre”.