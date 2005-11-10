Alex Jimenez: "Sono venuto alla Fiorentina per dimostrare il giocatore che sono"

"Segnare al Napoli è stato un momento incredibile per me: era tanto che non sentivo attorno a me un'esultanza del genere. Sono felice anche perché abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte come il Napoli". Parola di Alex Jimenez, esterno della Fiorentina arrivato in estate dal Bournemouth, che ai microfoni di DAZN fa il punto sulla stagione ripartendo proprio dal suo gol contro il Napoli nell'ultimo turno prima della sosta.

"Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono - ha proseguito Jimenez parlando della Fiorentina -. Quello che posso fare e che ancora non ho fatto. Firenze è un posto bello per me, è bello che i tifosi siano così legati alla città. Quanto può aiutare un calciatore una struttura come il Viola Park? Molto, perché in un centro sportivo come questo puoi fare di tutto: puoi lavorare al massimo e far uscire il 100% di te".

Com'è stato l'impatto con mister Vanoli?

"Quando il tecnico è arrivato ci ha detto che dovevamo iniziare a scrivere la nostra stagione su una pagina bianca, di non pensare a quello che era successo prima: così abbiamo fatto e penso che si stia vedendo".

La Fiorentina ha un obiettivo in questa stagione?

"No, ad ora no, non c'è. Ma dalla partita di Venezia abbiamo deciso di guardare partita per partita e fare le cose al meglio: vedremo dove possiamo arrivare".