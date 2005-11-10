Jota Silva raddoppia per l'Olympiacos al 49'. Milan sempre più a picco
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:56Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 19:56Serie A
Errore rossonero in fase di disimpegno e il portoghese porta a due le reti dei greci. Diavolo con un piede fuori dalla coppa
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Milan che subisce anche il secondo gol dell'Olympiacos con Jota Silva al 49'. Prestazione raccapricciante dei rossoneri che cincischiano in posizione pericolosa e da un disimpegno sbagliato di De Winter c'è Gonzalez che pesca in pronfondità il trequartista che supera Maignan.
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