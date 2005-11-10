Olympiacos-Milan, per Pirola gioia a metà. La UEFA decide che è autorete di Maignan
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:53Serie A
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26.11.2026 19:53Serie A
In occasione del gol dei greci al 31', la palla colpita di testa dal difensore aveva centrato la traversa e poi la schiena del portiere
Lorenzo Pirola grande protagonista del primo tempo di Olympiacos-Milan. Il difensore scuola Inter ha sbloccato la partita contro i rossoneri al 31' ma per lui brutte notizie dalla UEFA, che ha deciso di derubricare la marcatura ad autorete di Maignan. Nella circostanza il pallone colpito dal difensore aveva centrato la traversa prima di finire fortuitamente sulla schiena del portiere e infine in rete.
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