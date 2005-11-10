Vlahovic fuori a sorpresa, Italiano preferisce Oh: Besiktas-Hapoel, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Vincenzo Italiano stupisce per il match di Europa League contro l'Hapoel Beer Sheva. L'allenatore del Besiktas, ex Bologna e Fiorentina, ha schierato la formazione titolare contro la squadra israeliana lasciando in panchina Dusan Vlahovic. Probabilmente il giocatore più in forma delle Aquile bianconere, il tecnico ha preferito puntare sul 25enne Oh Hyeon-Gyu al centro dell'attacco con Cerny-Fakili ai suoi fianchi. Che sia un tentativo per far rifiatare il bomber serbo, nonostante le due doppiette di fila? Un altro ex bianconero, Tiago Djalo, invece confermato dal primo minuto nel cuore della difesa.
Le formazioni ufficiali
Besiktas (4-3-3): Dogan Alemdar; Bulut, Djalo, Emirhan Topcu, Ouattara; Ndidi, Salih Ozcan, Orkun Kokcu; Cerny, Oh, Fakili.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
Hapoel Beer Sheva (4-3-3): Wolff; Mizrahi, Diop, Miguel Vitor, Amador; Ahmad, Yehoshuha, Forson; Abu Rumi, Zlatanovic, Malede.
Allenatore: Ran Kozuch.