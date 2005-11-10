La risposta è arrivata dal campo, e dalla Nazionale. Ieri sera Jeff Ekhator è stato il grande protagonista del pareggio dell'Italia Under 21 con il Belgio: entrato al 62' al posto di Camarda, l'attaccante della Juventus si è procurato e ha trasformato il rigore del definitivo 2-2. Una prestazione non banale, soprattutto considerando la stagione che sta vivendo il classe 2006, arrivato in estate dal Genoa e frenato da una serie di problemi fisici. Finora ha giocato appena 24 minuti in bianconero, distribuiti tra Europa League e campionato. Troppo poco per un ragazzo che ha appena compiuto vent'anni e ha bisogno soprattutto di continuità.

Ekhator, la Juventus e il possibile prestito a gennaio

Silvio Baldini lo aveva anticipato alla vigilia delle amichevoli di novembre: “La Juventus si accorgerà di che giocatore ha in casa, è un ragazzo fortissimo”. Il rendimento con l'Under 21 sembra dargli ragione. Adesso, però, la questione riguarda soprattutto il futuro. Luciano Spalletti ha finalmente ritrovato un'alternativa offensiva che gli è mancata nei primi mesi della stagione, ma le strategie della Juventus sul mercato sembrerebbero andare in un'altra direzione. Carnevali e Massara stanno lavorando per portare a Torino un nuovo centravanti a gennaio, con Balogun, Retegui e Sorloth tra i profili valutati, e Gianluca Scamacca in prima fila. Un eventuale acquisto finirebbe inevitabilmente per ridurre ulteriormente le possibilità di impiego di Ekhator, già alle prese con una concorrenza di primo peso. C'è da fare una scelta.

Il punto non è mettere in discussione l'investimento della Juventus, che ha acquistato Ekhator a titolo definitivo e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2031. Semmai, valorizzarlo. Se Spalletti decide di puntare su Ekhator, allora forse l'ennesimo centravanti non serve. Se invece il tecnico toscano non vede nel giovane ex Genoa un giocatore già pronto almeno per le rotazioni - intese in maniera seria -, allora forse un prestito nella seconda parte della stagione potrebbe essere la soluzione più utile a tutti. Restare a Torino per giocare pochi spezzoni rischierebbe di rallentarne la crescita, dopo mesi già persi per infortunio, e non farebbe nemmeno al caso della Juve. La prestazione con il Belgio ha confermato che il talento c'è. Adesso serve farlo giocare.