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Jeff Ekhator, preso il primo di luglio per sedici milioni. Ma ha esordito da pochissimo

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
11.11.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
L'attaccante è stato acquistato dalla Juventus, ma è stato impiegato solo nell'ultima partita di campionato a causa di un infortunio estivo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso primo di luglio, la Juventus comunicava l'acquisto di Jeff Ekhator, giovane di belle speranze che approdava dal Genoa con un comunicato ufficiale. "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031". La prima partita però l'ha giocata solamente due giorni fa a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo.

Le prime parole di Ekhator in bianconero

"Io sono un giocatore di attacco alla profondità, principalmente. Però negli ultimi anni con i mister che ho avuto, ho imparato un po' anche a giocare con la squadra e non scattare solamente, ma anche aiutarli tenendo la palla. Ci sono tante cose che devo ancora migliorare e sulle quali lavorare, credo di essere nella squadra giusta per farlo. E con il mister (Spalletti, ndr) penso ci sia modo di crescere ancora di più".

Le cifre dell'acquisto

Il Genoa lo ha ceduto a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, con il calciatore che ha firmato fino al 30 giugno 2031. Oggi Jeff Ekhator compie 20 anni.

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