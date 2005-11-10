Jeff Ekhator, preso il primo di luglio per sedici milioni. Ma ha esordito da pochissimo
Andrea Losapio
Lo scorso primo di luglio, la Juventus comunicava l'acquisto di Jeff Ekhator, giovane di belle speranze che approdava dal Genoa con un comunicato ufficiale. "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031". La prima partita però l'ha giocata solamente due giorni fa a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo.
Le prime parole di Ekhator in bianconero
"Io sono un giocatore di attacco alla profondità, principalmente. Però negli ultimi anni con i mister che ho avuto, ho imparato un po' anche a giocare con la squadra e non scattare solamente, ma anche aiutarli tenendo la palla. Ci sono tante cose che devo ancora migliorare e sulle quali lavorare, credo di essere nella squadra giusta per farlo. E con il mister (Spalletti, ndr) penso ci sia modo di crescere ancora di più".
Le cifre dell'acquisto
Il Genoa lo ha ceduto a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, con il calciatore che ha firmato fino al 30 giugno 2031. Oggi Jeff Ekhator compie 20 anni.