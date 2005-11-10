Al Menti stravince il Catanzaro e testimonia che la vittoria sul Palermo non è stata casuale. Nei pressi della mezz'ora è la rete di Antonini a indirizzare la sfida, approfittando di un rimpallo di Tchaouna. All'ultimo respiro della prima frazione la magia di Pecorino porta a due le distanze, che diventano tre con l'anticipo del neo entrato Ruggero a inizio ripresa. Inutile la magia di Maistro, soltanto per accendere un barlume di speranze a una squadra troppo spenta.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vukovic 4 - Si fa piegare le mani dalla punizione di Pecorino, non irresistibile. Non contento, esce a farfalle su Ruggero per la rete che chiude anticipatamente i conti.

Maggioni 5,5 - Si annulla con Dorval in un duello che non ha mai né capo né coda.

Bettella 6 - Il meno crocifisso in un reparto che comunque non fa grosse sbavature.

Bellich 5,5 - Causa la punizione del raddoppio con una trattenuta di maglia evitabile. Paga dazio.

Perin 6 - Fa il suo esordio in B in una gara che finisce nello sfacelo. Prestazione scolastica in un ruolo adattato, non gli vanno addossate corte Dal 68' Ricciardi 6 - Adattato anche lui. C'è da fare i conti con le assenze.

Battistella 5 - L'unica volta in cui viene menzionato non è di certo per un'annotazione positiva: giallo per condotta violenta. Dal 55' Artioli 5,5 - Manca il tap-in che avrebbe potuto accendere ulteriormente il finale. Salvataggio del difensore, ma avrebbe potuto fare di più.

Pierobon 5,5 - Nel primo tempo prova a dare il suo manforto, nella ripresa viene traghettato dai compagni verso il basso.

Buglio 5 - Si vede annullare il gol del possibile pareggio. Partita innocua, succube del palleggio del Catanzaro. Dal 55' Candellone 6 - Non ci pensa due volte: vede la porta e calcia. Almeno dà un segnale.

Maistro 6,5 - Il gol da sé vale il prezzo del biglietto dei tanti tifosi della Juve Stabia. Oltre a quello, poco altro.

Di Nardo 5,5 - Partita complicata la sua, in cui viene imbottigliato tra i tre centrali. Prova uno spunto al primo pallone toccato, per rivederlo dobbiamo attendere diversi minuti.

Sibilli 6 - Non riesce a mettersi in moto per via dei diversi interventi subiti. Gli unici spunti sulla fascia portano la sua firma. Dal 55' Fernandes 6 - Suo l'appoggio sulla meraviglia di Maistro.

Allenatore: De Giorgio 5 - Altra sconfitta in cui paga a caro prezzo l'errore del singolo. Una partita stanca in cui i suoi sembrano non aver smaltito le scorie e le energie mentali del Braglia.

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 6 - Al gol può solo che applaudire. Attento sulla punizione tagliente di Maistro con il campo bagnato.

Frosinini 6 - Affila i tacchetti e alla seconda entrata viene sanzionato. Mignani non corre alcun rischio e, annusando il pericolo, lo preserva per il secondo tempo. Dal 46' Ruggero 7,5 - Entra e al primo pallone toccato prende l'ascensore anticipando Vukovic e chiudendo i giochi. Suo il salvataggio sulla linea nel finale a scrollarsi di dosso ulteriori pensieri.

Antonini 7 - Uomo di parola. Con i fatti accentua le parole spese nel pre-partita, diventandone uno dei protagonisti cardini.

Imperiale 6 - Aiuta ad accerchiare Di Nardo, annullandolo. Ottimo lavoro di reparto.

Candela 6 - S'incunea senza palla finendo per essere trattenuto. Risultato? Punizione e gol del compagno.

Franky Tchaouna 6,5 - Ha gamba per supportare la manovra, intensità per reggere e destrezza nel servire Antonini da terra. Dal 79' Mosti s.v.

Petriccione 6,5 - Con il suo piede bisogna sempre stare in allerta. Non è un caso che detti il tempo della punizione, pescando la testa del compagno.

Giovane 6,5 - Elegante e agile. Il ritmo imposto dalla gara non è dei più elevati, ma con la sua qualità mette la freccia direzionandone l'andamento. Dal 72' Alesi 6 - Entra e si fa ammonire bloccando sul nascere una possibile ripartenza.

Dorval 5,5 - Partita di base piatta, lui la rende ancora meno attiva, defilandosi.

Pecorino 7 - La sua rete al tramonto della prima frazione cambia la partita infliggendo un duro colpo ai padroni di casa. Difficile farla passare sopra la barriera in quel modo. Dal 64' Koffi 6 - Vivace il suo ingresso, con una serie di scambi senza, però, mai arrivare alla conclusione.

Franck Tchaouna 6 - Fa a sportellate su Bellich propiziando per metà la punizione del raddoppio. Un interessante spunto nella ripresa, meno la conclusione. Dal 72' Iemmello 6 - Impatto diverso da come ci si poteva aspettare se il risultato fosse stato diverso.

Allenatore: Mignani 7 - Bissa la vittoria sul Palermo con un'altra goleada. Abbandona l'ultimo posto agganciando perfino la Juve Stabia e indovinando le mosse, seppur con un pizzico di fortuna.