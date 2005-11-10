Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Paris Saint-Germain in Champions League di domani, ha ricambiato gli elogi di Luis Enrique, spendendo a sua volta delle belle parole per il tecnico spagnolo. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso.

Gli elogi di Gasperini a Luis Enrique

Qualche ora fa Luis Enrique le ha fatto un grande complimento, dicendo che la Roma è una squadra che non ha paura. Ecco, io volevo chiederle se non c'è il rischio che le sconfitte rocambolesche con Real e Manchester United abbiano lasciato qualche scoria nell'atteggiamento della squadra che dovrà avere domani.

"Ma questa è la dimensione della Champions, che è una competizione, la più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Quindi puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto con Real e Manchester, però poi dopo ci sono gli episodi e ci sono i migliori giocatori al mondo in campo che possono determinare anche... È, a detta un po' di tutti, la competizione dove gli episodi incidono più che nelle altre competizioni. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazioni, perché quel tipo di prestazioni ti dà comunque sicurezza, ti fa crescere, te lo porti in campionato e probabilmente ti aiuta a crescere anche in questa competizione".

Come giudica il lavoro di Luis Enrique?

"Luis Enrique è straordinario, veder giocare il PSG è fantastico ed è una squadra, gioca da squadra e nel calcio è un elemento fondamentale. È riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che era fatto solo di individualità".