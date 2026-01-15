Juve Stabia, idea Thio per l’attacco. Muro su Leone: via solo per la clausola rescissoria
La Juve Stabia è già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky, la dirigenza stabiese sta valutando con attenzione il profilo di Thio Natanaël Amos Ntolla, noto semplicemente come Thio, ala sinistra classe 1999 di proprietà del Vizela, club che milita nella seconda divisione portoghese.
Nel frattempo, la società campana fa muro su Leone, finito nel mirino dello Spezia. Il club gialloblù ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione trattative al ribasso: l’eventuale partenza del giocatore sarà possibile solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria fissata a 500mila euro.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
