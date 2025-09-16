Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, Tudor: "L'arbitro ci ha danneggiato, perchè manca un rigore per noi"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:58Serie A
di Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:07 - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termina della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Tudor

Ha preferito la prestazione di sabato o quella di questa sera?
"Quella di sabato perché abbiamo vinto. Però mi sono piaciute entrambe le Juventus. Stasera possiamo collegarla a quella per le energie spese. Non era facile, perchè abbiamo giocato contro una squadra forte. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché non si poteva fare di più".

Come mai avete prese 7 gol in due giorni? C'è un problema con i tiri da fuori?
"Non credo capiteranno altre partite cosi. Abbiamo giocato contro due squadre fortissime. Io faccio fatica a dire il perchè, però posso spiegare le difficoltà nel giocare contro una squadra di primo livello".

Vlahovic sembra convinto di poter decidere dalla panchina...
"Abbiamo parlato prima di questo e ho spiegato tutto perchè è un tema importante. Vedo uno spirito molto bello da chi entra. Questi segnali sono tanta roba per un allenatore. È molto importante come si finiscono le partite e i ragazzi lo stanno comprendendo".

Su Koopmeiners?
"Non voglio commentare perchè mi fate le stesse domande. Io scelgo quelli che in questo momento mi danno di più. Questo fa parte del mio lavoro. Poi per la sfida contro il Verona vedremo chi scegliere. Io devo pensare a tanti dettagli".

La squadra sta incarnando il fino alla fine...
"Si in queste due gare. Noi non programmiamo niente, ma voglio giocare fino alla fine. Non si ottengono le cose parlando, ma solo allenandoci. Questa è una bella sensazione anche se a nessuno piace prendere tanti gol. Noi lavoriamo, ma non credo ci saranno tante partite come queste ultime due, perchè abbiamo sempre subito pochi gol. Inter e Borussia Dortmund hanno una qualità enorme".

Ha visto una partita più Europea?
"Chiaramente è cosa positiva. Se questa partita si fosse giocata sabato, ad una settimana dall’Inter, non sarebbe finita così. All’intervallo ho visto le facce dei giocatori erano bianche, erano morti. I gol presi sono frutto della stanchezza. Bremer sta giocando dopo un lungo infortunio, Cambiaso era fermo da tempo e Yildiz era così stanco che sarebbe stato da togliere all’intervallo… Manca freschezza, gamba per arrivare prima. Questo arbitro ci ha danneggiato, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Questo va detto, perchè con il rigore per noi e senza quello per loro poteva finire 4-2. Non era in una gran serata".

Sulla tanta concorrenza in attacco?
"Dipende dalle partite. Quando siamo più vicini alla porta David fa meno fatica, ma dipende dalle caratteristiche. Lo vedremo. Oggi abbiamo giocato anche un po’ storto, abbiamo fatto una cosa asimmetrica con David basso e Lois davanti".

Questa squadra può divertire?
"Io ho la sensazione che la squadra ha dato tutto con i suoi pregi e difetti. Noi dobbiamo essere tirati al massimo per fare al massimo. Noi non possiamo abbassarci nemmeno di 1 cm per fare risultato".

Termina la conferenza stampa di Tudor

