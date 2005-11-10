Sono passati 30 anni da quando la Juventus ha vinto l'ultima Coppa Intercontinentale, il 26 novembre 1996 a Tokyo, contro il River Plate. L'ex difensore ed allenatore bianconero, Paolo Montero, ha raccontato a Tuttosport le sensazioni provate nel salire sul tetto del mondo, a partire dal primo ricordo di quel trionfo.

Queste le sue parole: "Il primo ricordo? L'arrivo all'aeroporto di Tokyo. Tutti quei cartelli dei giapponesi che aspettavano Ale Del Piero. Scherzando gli dissi: “Sembri un Rolling Stone, sembri Mick Jagger”. Erano tutti lì per lui. È quello che significa essere un uomo baciato dal talento, perché alla fine aspettavano Alex e chi ha fatto gol? Del Piero. E che gol! Che golazo!".

Il ricordo di Montero su Tokyo

Poi Montero ha ricordato la forza di quella squadra: "Se ci sentivamo i più forti del mondo? Io ero appena arrivato, però me ne rendevo conto. Sono cose che racconto ancora oggi ai miei figli. Quei compagni ti trasmettevano una sicurezza, una tranquillità incredibile. Anche quando perdevi 2-0, avevi la convinzione che l'avresti ribaltata. Non era perso niente. E per fortuna, tante volte, la ribaltavi davvero. Sono convinto che quella generazione, una delle più grandi di tutti i tempi della Juventus, si sentisse forte. Sì, che si sentissero i più forti in quel periodo. E un motivo c'era: hanno fatto tre finali di Champions consecutive".