La Juventus osserva i calciatori ceduti in prestito durante la sessione estiva con una certa apprensione. La speranza del club bianconero è di incassare a giugno un tesoretto prezioso da reinvestire sul mercato - dopo anni di investimenti onerosi e diversi buchi nell'acqua - per generare importanti plusvalenze.

Ingaggi pesanti

Il primo, nemmeno a dirlo, Jonathan David. Aveva inaugurato la sua avventura all'Atletico Madrid in maniera straordinaria, meritandosi la nomina tra i migliori giocatori della Liga a settembre, ma il bottino di 3 gol e 2 assist in 12 spezzoni rischia ora di ridimensionarsi con il rientro di Alexander Sorloth: la cifra del riscatto fissata a 25 milioni di euro resta abbordabile per i colchoneros, ma non si esclude che il centravanti norvegese possa rientrare in un ipotetico scambio già a gennaio. Più intricata la posizione di Lois Openda all'Olympique Lione: pagato 43 milioni appena a giugno, il belga ha avuto un ottimo impatto ma non prevede un diritto di riscatto prestabilito. Per evitare una minusvalenza a bilancio (considerando l'ammortamento annuo da circa 10 milioni), la Juve dovrebbe ottenere almeno 32 milioni. Cifra fuori portata per le casse in rosso del club francese.

Due dubbi

In bilico restano anche le valutazioni legate ai talenti più giovani e agli estremi difensori mandati a farsi le ossa. Vasilije Adzic aveva iniziato col botto al Sassuolo, impreziosendo il suo sbarco in neroverde con il gol siglato proprio contro la Juventus, prima di venire travolto dalla crisi tecnica che ha portato all'esonero di Alberto Aquilani: l'accordo prevede un riscatto a 12 milioni e un controriscatto bianconero a 13,7, ma tutto dipenderà dalla permanenza in Serie A degli emiliani. Intanto con la Nazionale montenegrina ha riportato un infortunio e andrà capita l'effettiva entità. Oltremanica, Michele Di Gregorio non ricopre il ruolo di titolare nel Bournemouth - solo 2 presenze in Europa League e altrettante in Carabao Cup - ma ha saputo sfruttare ogni occasione portando a casa tre clean sheet; i 13 milioni pattuiti per l'acquisto definitivo restano una valutazione d'opportunità legata ai parametri economici della Premier League. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Tra Turchia e Viola

Situazione altrettanto sfaccettata per Fabio Miretti e Joao Mario. Il centrocampista italiano gode della piena stima di Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas, ma uno stop forzato di cinque partite tra ritardo di condizione e un infortunio alla spalla ha finora frenato la corsa verso il riscatto fissato a 13 milioni di euro. Percorso esattamente inverso invece per il terzino portoghese alla Fiorentina: l'inizio complicato aveva alimentato voci su un possibile rientro anticipato a Torino già a gennaio, ma di recente ha ribaltato le gerarchie conquistandosi una maglia da titolare sulla corsia sinistra, rendendo sempre più concreto l'esercizio del riscatto da 9 milioni che garantirebbe alla Juventus una plusvalenza contenuta ma comunque utile per i conti societari.