Tuttosport di oggi fa luce sui piani per l'attacco del Napoli: Manna studia le opzioni per fare un ingresso sulle fasce, e a fare i bagagli potrebbe quindi essere un altro esterno d’attacco: quel David Neres che tra i numerosi guai fisici e l’ingaggio pesante (4 milioni netti) rischia di diventare un peso in un reparto che vanta già due elementi mancini come Matteo Politano e Antonio Vergara.

Proprio su quest’ultimo anche in prospettiva futura intende puntare maggiormente la società. E' tra le motivazioni per cui Neres già a gennaio potrebbe salutare: destinazione Brasile. Un paio di società avrebbero già allacciato i contatti coi suoi procuratori per sondare il terreno in merito al ritorno in patria. Una pista da seguire senza dimenticare le sirene turche e russe che già in passato riecheggiavano per il funambolo ex Benfica.