Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e grande rivelazione della Serie A, ha parlato così del proprio magic moment in una intervista concessa a Repubblica. Grandi meriti a Massimiliano Alvini: "Con una telefonata ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Grazie ai suoi insegnamenti sono diventato un uomo migliore". Marika, la sua ragazza, "che lavora come psicologa e mi aiuta a ragionare". Manca solo il Papa: "So che Leone è un grande appassionato di calcio. Mi piacerebbe conoscerlo e magari palleggiarci insieme".

Sulla rinuncia alla Nazionale: "All’inizio ero incazzato, ma la preghiera mi ha aiutato"

Prima la convocazione in Nazionale, però. "Il mio sogno. Ero pronto, ma l’infortunio alla caviglia mi ha frenato. All’inizio ero incazzato, poi ho trovato la forza di continuare a lavorare, anche nei momenti di preghiera. Questa è la strada che Dio ha scelto per me: tornerò più forte".

In Nations League l’Italia è stata trascinata dalle reti di Pio, ma contro il Belgio non è bastato. "Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l’attacco della Nazionale al prossimo Mondiale".